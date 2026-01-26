€ 5.0943
DCNews Stiri Salvare disperată pe mare: un feribot cu 342 de pasageri a naufragiat. Cel puțin 8 morți VIDEO
Data actualizării: 08:59 26 Ian 2026 | Data publicării: 08:02 26 Ian 2026

Salvare disperată pe mare: un feribot cu 342 de pasageri a naufragiat. Cel puțin 8 morți VIDEO
Autor: Roxana Neagu

misiune salvare filipine Misiune de salvare în Filipine

”Există opt decese confirmate” arată primele informații după ce un feribot a naufragiat.

Un feribot cu cel puțin 342 de pasageri la bord a naufragiat, luni dimineață, în sudul Filipinelor. Cel puțin opt persoane au murit, transmit autoritățile. ”Există opt decese confirmate” în urma scufundării navei M/V Trisha Kerstin 3, a transmis, pe Facebook, Arsina Laja Kahing-Nanoh, primarul unei comune din provincia Basilan, aflată în apropierea locului tragediei.

O reprezentantă a serviciilor de salvare, Ronalyn Perez, a declarat, pentru AFP, că cel puţin 138 de persoane au fost salvate. ”Dificultatea o reprezintă numărul celor care sosesc. Avem lipsă de personal în acest moment”, a declarat ea, adăugând că 18 persoane au fost duse la spital.

Potrivit acesteia, feribotul făcea legătura între Zamboanga City, de pe insula Mindanao, şi insula Jolo din provincia Sulu, aflate la aproximativ 150 de kilometri distanţă.

Insula Basilan, unde sunt concentrate operaţiunile de salvare, se află între aceste două locuri.

Slab întreţinute şi controlate superficial, feriboturile sunt unul dintre principalele mijloace de transport din arhipelagul filipinez care cuprinde peste 7.100 de insule. Sunt folosite de milioane de oameni şi sunt cunoscute pentru supraaglomerarea frecventă. 

Tragediile care au marcat Filipinele

Pe 21 decembrie 1987, feribotul Dona Paz s-a ciocnit cu un petrolier în Filipine, făcând peste 4.300 de morţi. Această tragedie rămâne cel mai grav dezastru maritim din istorie în timp de pace.

Mai recent, în 2015, Kim Nirvana s-a răsturnat la scurt timp după plecare, făcând 61 de morţi în centrul Filipinelor. Scufundarea feribotului, care transporta şi câteva tone de ciment, orez şi îngrăşăminte, a fost probabil cauzată de supraîncărcare.

În 2023, incendiul feribotului Lady Mary Joy 3, care circula şi el între Zamboanga City şi Jolo, a făcut peste 30 de morţi.

filipine
feribot
naufragiu
