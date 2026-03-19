Alexandru Rogobete anunță creșterea bugetului pentru prevenție: 1,2 miliarde lei pentru programele de screening în 2026

Bugetul alocat programelor naționale de sănătate dedicate prevenției și screeningului va crește la 1,2 miliarde de lei în 2026, de la 900 de milioane de lei în 2025, a anunțat Alexandru Rogobete. Investiția în prevenție este esențială pentru reducerea costurilor și suferinței generate de diagnosticele tardive.
Oficialul a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că majorarea bugetului reflectă o schimbare de direcție în sistemul de sănătate, axată pe depistarea precoce a bolilor și pe extinderea programelor de screening.
Potrivit acestuia, măsura vine ca răspuns la nevoia urgentă de a reduce impactul afecțiunilor grave descoperite în stadii avansate.
Alexandru Rogobete a declarat că alocarea financiară pentru prevenție crește semnificativ, ajungând la 1,2 miliarde lei în 2026.
„Este o creștere clară, necesară și asumată. De ce? Pentru că știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată”, a explicat acesta.
Printre principalele măsuri anunțate se numără extinderea programelor de screening pentru:
Autoritățile urmăresc astfel creșterea ratei de depistare timpurie și îmbunătățirea șanselor de tratament pentru pacienți.
Un alt punct important îl reprezintă dezvoltarea screeningului neonatal. Potrivit lui Rogobete, România va face un salt semnificativ, de la testarea a 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene.
Această măsură va permite identificarea rapidă a unor afecțiuni grave încă din primele zile de viață, crescând șansele de tratament și recuperare pentru nou-născuți.
Prevenția, investiție strategică în sănătate
Oficialul a subliniat că prevenția nu trebuie privită ca o cheltuială, ci ca o investiție pe termen lung. În paralel cu aceste măsuri, autoritățile susțin:
„Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”, a punctat acesta.
În mesajul său, Alexandru Rogobete a recunoscut că sistemul de sănătate nu a ajuns încă la nivelul dorit, însă a subliniat că schimbările sunt deja vizibile.
„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd”, a transmis el, mulțumind echipei Ministerului Sănătății pentru implicare.
Mesajul se încheie cu un apel la încredere și continuitate: „Pentru pacienți, pentru medici, pentru fiecare familie din România — mergem mai departe. Încrederea ne face bine.”
