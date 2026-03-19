Alexandru Rogobete anunță creșterea bugetului pentru prevenție: 1,2 miliarde lei pentru programele de screening în 2026

Oficialul a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că majorarea bugetului reflectă o schimbare de direcție în sistemul de sănătate, axată pe depistarea precoce a bolilor și pe extinderea programelor de screening.

Potrivit acestuia, măsura vine ca răspuns la nevoia urgentă de a reduce impactul afecțiunilor grave descoperite în stadii avansate.

Buget mai mare pentru prevenție

Alexandru Rogobete a declarat că alocarea financiară pentru prevenție crește semnificativ, ajungând la 1,2 miliarde lei în 2026.

„Este o creștere clară, necesară și asumată. De ce? Pentru că știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată”, a explicat acesta.

Extinderea programelor de screening

Printre principalele măsuri anunțate se numără extinderea programelor de screening pentru:

cancerul de col uterin

cancerul de sân

cancerul colorectal

Autoritățile urmăresc astfel creșterea ratei de depistare timpurie și îmbunătățirea șanselor de tratament pentru pacienți.

Progrese majore în screeningul neonatal

Un alt punct important îl reprezintă dezvoltarea screeningului neonatal. Potrivit lui Rogobete, România va face un salt semnificativ, de la testarea a 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene.

Această măsură va permite identificarea rapidă a unor afecțiuni grave încă din primele zile de viață, crescând șansele de tratament și recuperare pentru nou-născuți.

Prevenția, investiție strategică în sănătate

Oficialul a subliniat că prevenția nu trebuie privită ca o cheltuială, ci ca o investiție pe termen lung. În paralel cu aceste măsuri, autoritățile susțin:

dezvoltarea ambulatoriilor

consolidarea rolului medicilor de familie

finanțarea predictibilă a programelor naționale direct din bugetul de stat

„Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”, a punctat acesta.

Sistemul de sănătate nu a ajuns încă la nivelul dorit

În mesajul său, Alexandru Rogobete a recunoscut că sistemul de sănătate nu a ajuns încă la nivelul dorit, însă a subliniat că schimbările sunt deja vizibile.

„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd”, a transmis el, mulțumind echipei Ministerului Sănătății pentru implicare.

Mesajul se încheie cu un apel la încredere și continuitate: „Pentru pacienți, pentru medici, pentru fiecare familie din România — mergem mai departe. Încrederea ne face bine.”