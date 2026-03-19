Italia scade accizele la carburanți pentru a combate scumpirea energiei
Data actualizării: 09:30 19 Mar 2026 | Data publicării: 09:27 19 Mar 2026

Italia scade accizele la carburanți pentru a combate scumpirea energiei
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu pompe din benzinarie Foto: Pixabay

Guvernul italian a aprobat, miercuri seara, o reducere temporară a accizelor la combustibil, în încercarea de a-i ajuta pe cetăţeni să facă faţă preţurilor mai mari la pompă provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat miercuri că Guvernul său a aprobat reducerea de 0,25 euro pe litru a accizelor la combustibili, o măsură care face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri, luate în regim de urgenţă ca reacţie la creşterea preţurilor la energie.

Măsurile valorează sute de milioane de euro, a precizat vicepremierul Matteo Salvini, şi vor fi în vigoare doar pentru o perioadă limitată de timp.

Contextul internațional: scumpiri accelerate ale carburanților

Preţurile la combustibili au crescut la nivel global de la începutul conflictului dintre SUA şi Israel cu Iranul, pe 28 februarie, punând presiune asupra consumatorilor. În paralel cu reducerea accizelor, Guvernul italian a cerut şi companiilor petroliere să limiteze preţurile la pompă, cu un plafon de 1,90 euro pentru litrul de motorină, a declarat Salvini.

La fel ca şi alte guverne, Executivul de la Roma analizează opţiunile pentru a-i ajuta rapid pe consumatori să facă faţă şocului brusc al preţurilor. Salvini a spus că Guvernul ar putea lua în considerare şi impozitarea profiturilor suplimentare realizate de companiile energetice care vând combustibil la un preţ mai mare.

„Sper că nu va trebui să ajungem în acest punct", a spus Salvini, adăugând că discuţiile cu directorii companiilor din domeniul energiei vor continua în următoarele săptămâni.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Armata israeliană a lovit pentru prima dată nordul Iranului

Nivelul actual al prețurilor la pompă

Miercuri, preţul mediu al unui litru de motorină pe reţeaua rutieră din Italia era de 2,10 euro, în timp ce benzina costa 1,87 euro pe litru, potrivit Ministerului italian al Industriei.

Reprezentanţii companiilor petroliere Eni SpA şi Tamoil Italia SpA s-au numărat printre cei prezenţi la o întâlnirea pe care Salvini a avut-o miercuri cu distribuitorii şi producătorii de combustibili. Autorităţile de la Roma au intensificat monitorizarea pe întregul lanţ de aprovizionare cu energie, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile comportamente speculative.

„Combatem specula", a declarat premierul Giorgia Meloni pentru postul public de televiziune Rai Uno după şedinţa de cabinet de miercuri seara.

Când intră în vigoare noile măsuri

Reducerea temporară a accizelor va diminua taxele pe combustibili cu 0,25 euro pe litru la motorină şi benzină şi cu 0,19 euro pe kilogram pentru gazul petrolier lichefiat. Guvernul de la Roma va introduce, de asemenea, o scutire temporară de taxe pentru sectorul transportului rutier şi una separată pentru industria pescuitului.

Noile măsuri vor intra în vigoare începând de joi şi vor dura 20 de zile, potrivit anunţului Guvernului de la Roma.

Italia are una dintre cele mai mari sarcini fiscale pe combustibil din Europa, ceea ce face ca preţurile la pompă să fie deosebit de sensibile la şocurile geopolitice. Orice măsură de ajustare a accizelor va avea implicaţii asupra inflaţiei şi a finanţelor publice, într-un moment în care ţara se luptă cu datorii mari şi o creştere economică relativ modestă. 

Citește și: Nicușor Dan, întâlniri importante la Bruxelles: Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie, pe agendă

România caută soluții la nivel european pentru criza energiei

În comparație, România abordează problema creșterii prețurilor la energie mai ales prin coordonare la nivel european. Președintele Nicușor Dan va participa joi și vineri la reuniuni ale liderilor UE unde una dintre priorități este identificarea unor soluții urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează populația și industria.

Autoritățile române pun accent pe măsuri pe termen lung, precum dezvoltarea interconectivității energetice, diversificarea surselor și valorificarea resurselor interne, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu contribuie la scumpiri și la presiuni inflaționiste, spre deosebire de intervenția rapidă și directă adoptată de Italia asupra accizelor.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Publicat acum 19 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 21 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 23 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 32 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
