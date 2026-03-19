Nicușor Dan, întâlniri importante la Bruxelles: Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie, pe agendă

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda întâlnirilor se află teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre acestea se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, situaţia din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene.

Liderii europeni vor avea şi o discuţie cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, privind situaţia geopolitică şi multilateralismul.

Tema principală a reuniunii va fi creşterea competitivităţii economice a Uniunii şi consolidarea pieţei unice, prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene clare. Pentru România, prioritară este identificarea unor soluţii urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât populaţia, cât şi industria. Administraţia Prezidenţială subliniază că este necesară o strategie pe termen lung, bazată pe dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică şi valorificarea resurselor indigene de energie curată. România susţine accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor şi evitarea poziţiilor dominante, pentru protejarea competitivităţii şi securităţii economice a UE.

Discuții despre situația din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie

Situaţia din Orientul Mijlociu şi impactul acesteia asupra preţurilor la energie vor reprezenta, de asemenea, puncte importante ale discuţiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalităţile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor şi la stabilizarea situaţiei.

Nicuşor Dan va sublinia că este esenţial ca cetăţenii europeni, inclusiv cei români aflaţi în regiune, să fie protejaţi, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflaţiei, preţurilor la energie şi fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, şi situaţia din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni.

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilităţile de deblocare a primei tranşe de plăţi din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. Administraţia Prezidenţială arată că Nicuşor Dan va insista pentru menţinerea presiunii asupra Rusiei prin sancţiuni, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În domeniul securităţii şi apărării, discuţiile vor viza o coordonare mai eficientă a investiţiilor în industria europeană de apărare şi îmbunătăţirea mobilităţii militare. În acest sens, România susţine ferm proiectele care întăresc securitatea pe Flancul Estic, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacităţi este esenţială pentru a răspunde provocărilor actuale şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor europeni.

Referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, preşedintele României va sublinia importanţa unei finanţări adecvate pentru a susţine obiectivele naţionale şi europene, în special în ceea ce priveşte competitivitatea economică.

Nicușor Dan, întâlnire cu Mark Rutte

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles.

Cei doi oficiali vor susţine ulterior o conferinţă de presă comună.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.