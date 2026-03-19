Data actualizării: 08:09 19 Mar 2026 | Data publicării: 08:08 19 Mar 2026

Nicușor Dan, întâlniri importante la Bruxelles: Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie, pe agendă
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, joi şi vineri.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda întâlnirilor se află teme majore pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre acestea se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, situaţia din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene.

Liderii europeni vor avea şi o discuţie cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, privind situaţia geopolitică şi multilateralismul.

Tema principală a reuniunii va fi creşterea competitivităţii economice a Uniunii şi consolidarea pieţei unice, prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene clare. Pentru România, prioritară este identificarea unor soluţii urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât populaţia, cât şi industria. Administraţia Prezidenţială subliniază că este necesară o strategie pe termen lung, bazată pe dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică şi valorificarea resurselor indigene de energie curată. România susţine accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor şi evitarea poziţiilor dominante, pentru protejarea competitivităţii şi securităţii economice a UE.

CITEȘTE ȘI              -            Nicușor Dan se întâlnește cu secretarul general al NATO la Bruxelles, după amenințarea Iranului

Discuții despre situația din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie

Situaţia din Orientul Mijlociu şi impactul acesteia asupra preţurilor la energie vor reprezenta, de asemenea, puncte importante ale discuţiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalităţile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor şi la stabilizarea situaţiei.

Nicuşor Dan va sublinia că este esenţial ca cetăţenii europeni, inclusiv cei români aflaţi în regiune, să fie protejaţi, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflaţiei, preţurilor la energie şi fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, şi situaţia din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni.

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilităţile de deblocare a primei tranşe de plăţi din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. Administraţia Prezidenţială arată că Nicuşor Dan va insista pentru menţinerea presiunii asupra Rusiei prin sancţiuni, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În domeniul securităţii şi apărării, discuţiile vor viza o coordonare mai eficientă a investiţiilor în industria europeană de apărare şi îmbunătăţirea mobilităţii militare. În acest sens, România susţine ferm proiectele care întăresc securitatea pe Flancul Estic, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacităţi este esenţială pentru a răspunde provocărilor actuale şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor europeni.

Referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, preşedintele României va sublinia importanţa unei finanţări adecvate pentru a susţine obiectivele naţionale şi europene, în special în ceea ce priveşte competitivitatea economică.

Nicușor Dan, întâlnire cu Mark Rutte

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, joi, o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles.

Cei doi oficiali vor susţine ulterior o conferinţă de presă comună.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Publicat acum 20 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 22 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 24 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 33 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
