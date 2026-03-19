Data actualizării: 17:30 19 Mar 2026 | Data publicării: 17:14 19 Mar 2026

Bărbat din Prahova arestat preventiv, după ce ar fi violat fiica minoră a concubinei sale
Autor: Gabriela Ungureanu

inchisoare Imagine cu inchisoare. Foto: Pixabay

Un bărbat din Prahova a fost arestat preventiv sub acuzaţia de viol asupra unui minor. Victima este fiica concubinei inculpatului.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache au fost sesizați de o femeie că fiica sa minoră ar fi fost victima unor abuzuri de natură sexuală, care s-ar fi întâmplat între ianuarie 2024 și noiembrie 2025. 

Agresorul este concubinul mamei fetei în vârstă de 14 ani

"La data de 16 martie 2026, în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Apostolache au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise în perioada ianuarie 2024 - noiembrie 2025. (...) Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani, fiind determinată să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale neconsimţite", a transmis, joi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, la cererea Agerpres.

Surse judiciare au precizat că agresorul este concubinul mamei fetei în vârstă de 14 ani.

Bărbatul, dus la audieri, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore

Bărbatul a fost dus la audieri, fiind apoi reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului.

"Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare. Totodată, a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierea persoanei vătămate, în vederea asigurării suportului şi protecţiei acesteia. Persoana vătămată a fost supusă unei expertize medico-legale, în vederea stabilirii elementelor de ordin medico-legal necesare soluţionării cauzei", conform IJP Prahova.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal de viol asupra unui minor. 

