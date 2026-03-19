€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
Tăieri ilegale descoperite în vestul țării: amenzi de 110.000 lei și controale ample
Data actualizării: 11:34 19 Mar 2026 | Data publicării: 11:32 19 Mar 2026

Tăieri ilegale descoperite în vestul țării: amenzi de 110.000 lei și controale ample
Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

Inspectorii Gărzii Forestiere Oradea au aplicat amenzi în valoare totală de 110.000 de lei şi au formulat cinci sesizări penale pentru suspiciuni de tăieri ilegale de arbori, în urma unui control desfăşurat în ultima lună în judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Sălaj, a informat, joi, instituţia.

Potrivit unui comunicat al Gărzii Forestiere, semnat de inspectorul-şef Horia Dărăştean, inspectorii orădeni au verificat 244 de acte de punere în valoare a masei lemnoase şi au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 110.000 de lei.

Totodată, au fost formulate cinci sesizări penale pentru suspiciuni de tăieri ilegale de arbori, una dintre acestea vizând o pădure din comuna Abram, judeţul Bihor.

Perioada și obiectul controlului

Controlul s-a desfăşurat în perioada 2 februarie - 17 martie, având ca obiect verificarea lucrărilor silvice din perioada 2021-2024, nerecepţionate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare de către ocoalele silvice private şi cele de stat care administrează fond forestier pe raza judeţelor Bihor, Arad, Sălaj şi Satu Mare.

În cadrul acţiunilor au fost verificate 244 de acte de punere în valoare (APV) - documentele tehnice prin care se stabileşte volumul de lemn ce poate fi exploatat dintr-o anumită suprafaţă forestieră, 52 au fost verificate în judeţul Arad, 51 în Bihor, 121 în Sălaj şi 20 în Satu Mare.

Sancțiuni aplicate în fiecare județ

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate în:

  • Bihor - şapte contravenţii, cu amenzi în valoare totală de 53.000 de lei, precum şi o plângere penală
  • Sălaj - patru contravenţii, în valoare totală de 17.000 de lei, şi patru propuneri de plângere penală
  • Satu Mare - trei contravenţii, cu amenzi în valoare totală de 30.000 de lei
  • Arad - două contravenţii, cu amenzi în valoare totală de 10.000 de lei.

În judeţul Bihor, plângerea penală s-a formulat ca urmare a controlului efectuat într-o pădure din comuna Abram, aflată în proprietatea unei Asociaţii de proprietari de pădure din localitate, unde au fost identificate 124 de cioate provenite din tăieri ilegale de arbori.

Prejudiciul estimat

Volumul total al masei lemnoase sustrase a fost estimat la 56,301 metri cubi, iar prejudiciul calculat se ridică la 25.965,20 lei.

În urma constatărilor din teren şi în conformitate cu prevederile legale, Garda Forestieră Oradea a sesizat organele de poliţie competente, în vederea efectuării cercetărilor pentru tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional.

Comunicatul Gărzii Forestiere Oradea anunţă că inspectorii vor continua acţiunile de control şi verificare în vederea prevenirii şi combaterii tăierilor ilegale de arbori, precum şi pentru protejarea fondului forestier. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

amenzi
garda forestiera
arad
satu mare
bihor
salaj
hotii de lemne
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close