Lovitură pentru hoții de lemn! Material lemnos de peste 126.000 de lei a fost confiscat în Caraș-Severin

Acțiunile de control s-au desfășurat pe parcursul unei săptămâni, între 22 și 27 septembrie, perioadă în care polițiștii au efectuat aproape 90 de verificări. Dintre acestea, 11 au vizat depozite de materiale lemnoase, două exploatări forestiere și peste 70 de vehicule ce transportau lemn.

"Volumul total de material lemnos identificat ca provenind din săvârșirea de infracțiuni este de peste 1.140 metri cubi. Valoarea estimată a acestuia conform prețurilor de referință aprobate pentru anul 2025 este de aproape 640.000 lei. Totodată, au fost confiscați peste 285 metri cubi de material lemnos, respectiv cherestea, lemn de lucru, lemn de foc și rumeguș, cu o valoare totală de peste 126.000 de lei", a precizat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Sancțiuni aplicate pentru nereguli

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației silvice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 68.000 de lei.

Controalele au fost coordonate de Serviciul de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin și cu specialiștii silvici din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara și Direcției Silvice Caraș-Severin. Scopul acțiunilor este prevenirea și combaterea delictelor silvice, protejarea fondului forestier și respectarea legislației în vigoare.

În județul Caraș-Severin, fenomenul tăierilor ilegale de arbori continuă să reprezinte o problemă semnificativă, cu impact asupra mediului și economiei locale.

Tăierile ilegale s-au dublat în 2024

În anul 2024, pagubele cauzate de tăierile ilegale de arbori în județul Caraș-Severin au totalizat un volum de 5.301,78 metri cubi, aproape dublu față de cei 2.038,54 metri cubi înregistrați în anul anterior. Această creștere alarmantă subliniază intensificarea fenomenului și necesitatea unor măsuri mai eficiente de prevenire și combatere a infracțiunilor silvice, conform presei locale.

Direcția Silvică Caraș-Severin a înregistrat pierderi financiare semnificative în perioada 2023–2024, totalizând 58.573.672 lei. Aceste pierderi reflectă nu doar deficiențe în gestionarea fondului forestier, ci și impactul economic al activităților ilegale, precum tăierile și comercializarea necontrolată a lemnului.

Tăierile ilegale de arbori în alte județe din România

În 2025, fenomenul tăierilor ilegale de arbori a continuat să afecteze grav pădurile din mai multe județe ale României, inclusiv Maramureș și Vâlcea, zone deja cunoscute pentru astfel de activități ilegale.

În județul Maramureș, autoritățile au descoperit și documentat multiple cazuri de tăieri ilegale, inclusiv în zone protejate, precum Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț, incluse în patrimoniul UNESCO. Investigațiile au relevat implicarea unor angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care ar fi acoperit sau chiar facilitat aceste activități ilegale. În total, 15 persoane, inclusiv un primar și un fost director al Direcției Silvice Maramureș, au fost cercetate pentru corupție și infracțiuni silvice.

În schimb, în județul Vâlcea, fenomenul tăierilor ilegale a fost semnificativ în scădere în ultimii ani. În 2024, volumul masei lemnoase tăiate ilegal a fost la jumătate față de 2020, indicând o îmbunătățire a controalelor și a respectării legislației silvice.

Autoritățile competente trebuie să intensifice controalele, să aplice sancțiuni mai severe și să colaboreze mai strâns pentru a proteja pădurile României.