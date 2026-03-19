€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
DCNews Stiri Start-Up Nation, ediția a IV-a, noutăți pentru antreprenori. Cătălin Leonte (FNGCIMM): Marja de finanțare, mărită la 250.000 de lei / video
Data actualizării: 22:05 19 Mar 2026 | Data publicării: 15:17 19 Mar 2026

EXCLUSIV Start-Up Nation, ediția a IV-a, noutăți pentru antreprenori. Cătălin Leonte (FNGCIMM): Marja de finanțare, mărită la 250.000 de lei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

barbat milionar Foto: Pixabay

Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, a vorbit despre ediția a IV-a a Start-Up Nation.

Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, a fost invitat joi la interviurile DC News, unde a venit cu detalii despre cea de-a patra ediție a Programului Start-Up Nation.

„Anul acesta devine operațională ediția a IV-a a Start-Up Nation, care aduce câteva noutăți, în sensul că toți antreprenorii care doresc să acceseze acest program au trebuit să treacă mai întâi printr-o fază de training, respectiv niște cursuri care au fost făcute pentru dobândirea anumitor abilități.

Intenția a fost ca antreprenorii să fie ajutați ca de la idee, până la punerea în practică, să diminueze cât mai mult șansa de eșec. Multe eșecuri țin de modul în care sunt puse în aplicare ideile, în cunoștințele și abilitățile managerile ale celui care se apucă de un business“, a explicat directorul general al FNGCIMM.

CITEȘTE ȘI                    -                   FNGCIMM deschide colaborarea cu brokerii de credite pentru a accelera finanțarea IMM-urilor

Ce le-a lipsit antreprenorilor până acum? Cătălin Leonte (FNGCIMM): Am fost frapat de un lucru

Directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a lăudat ingeniozitatea antreprenorilor români și a explicat cum îi ajută FNGCIMM pe aceștia să devină niște adevărați oameni de afaceri.

„De-a lungul timpului am fost frapat de ingeniozitatea antreprenorilor din punctul de vedere al domeniilor alese, de la ateliere de fier forjat până la cabinete medicale specializate pe o anumită procedură laser, am întâlnit un spectru extrem de larg de idei. Mulți dintre acești oameni sunt foarte buni pe domeniul lor, însă ca să fie antreprenori, să știe să se ocupe și de partea financiară, să știe să se ocupe și de partea de gestionare a relației cu angajații, cu ANAF etc. trebuie să treacă printr-un astfel de training. De data aceasta s-a recurs la această solicitare ca fiecare antreprenor să parcurgă acest training.

De asemenea, s-a mărit un pic marja, de la 200.000 de lei la 250.000 de lei și nu mai vorbim de firme până la 3 ani vechime care erau asimilate ca fiind nou-înființate, ci vorbim doar despre firme nou-înființate, fără vreun bilanț contabil depus anterior“, a explicat, la DC News, Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antreprenori
startup nation
catalin leonte
FNGCIMM
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget
Publicat acum 1 ora si 22 minute
”Este suficient o scânteie ca să arunce totul în aer” în România. Adrian Năstase, alertă din societate: Acesta este lucrul cel mai grav
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Avertismentul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: Lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Alunecare de teren într-o zonă frecventată de turiști din municipiul Brașov: Acces restricționat
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Sfârșit tragic pentru un motociclist maghiar. Era în drumeţie pe Piatra Secuiului când i s-a făcut rău și a căzut ca secerat
 
Cele mai citite știri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close