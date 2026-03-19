Cine câștigă la bursă în urma războiului din Orientul Mijlociu

O prăbușire majoră a pieței bursiere a fost evitată până acum. Cu toate acestea, în urma noilor atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice din Golful Persic, prețul petrolului a urcat, din nou, semnificativ peste pragul critic de 100 de dolari joi.

Prețurile acțiunilor au scăzut vertiginos, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut vertiginos. De la începutul ostilităților din Iran, o mare incertitudine a dominat piețele. Temerile privind o creștere a inflației globale cresc zilnic. Și atâta timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată , nu se întrevede nicio ușurare.

Incertiudinea, un avantaj pentru unii

Pentru majoritatea investitorilor, această incertitudine înseamnă să rămână pe tușă, să își acopere pozițiile existente sau să își mute acțiunile în alte sectoare. Pentru alții, incertitudinea este un avantaj, deoarece înțeleg cum să profite de creșterea prețurilor țițeiului sau de fluctuațiile piețelor bursiere. Poziționarea corectă într-un război nu este atât de ușoară pentru investitori pe cât ar putea părea la prima vedere. Cu toate acestea, unii investitori încearcă să profite tocmai în perioadele de criză.

Fondurile speculative iubesc volatilitatea

Un mediu cu volatilitate ridicată, adică fluctuații puternice ale prețurilor diverselor active, este practic un paradis pentru fondurile speculative specializate. Acești investitori profesioniști, cu strategiile lor complexe de investiții, nu numai că pot paria pe creșterea (sau scăderea) prețurilor petrolului, dar pot și exploata mișcările puternice pe termen scurt ale prețurilor acțiunilor, obligațiunilor, mărfurilor sau (cripto)monedelor.

Strategie populară pentru a profita

O strategie populară pentru a profita de pe urma mișcărilor bruște ale prețurilor este folosirea opțiunilor hibride care acoperă diferite clase de active. De exemplu, un manager de fonduri speculative poate face un fel de „pariu dublu”, speculând simultan pe creșterea prețurilor petrolului Brent și pe un indice bursier în scădere, precum Stoxx Europe 600. Rațiunea este că acțiunile europene se mișcă de obicei invers față de prețurile petrolului.

Conform datelor Bloomberg, opțiunile hibride de tip „creșteri ale prețului petrolului / scăderi ale acțiunilor” nu au fost deosebit de populare până la sfârșitul lunii februarie. Cu toate acestea, de la începutul războiului, mulți bani au intrat în ambele tranzacții. Acest lucru sugerează că traderii folosesc prețurile maxime ale petrolului pentru speculații. Într-un astfel de mediu de piață, așa-numitele fonduri speculative macro prosperă. Printre jucătorii cunoscuți se numără Millennium Management, Citadel și Andurand Capital, specializată în pariuri energetice.

Nu toate acțiunile petroliere beneficiază



De asemenea, unii investitori încearcă să bată piața prin achiziții de acțiuni direcționate. Motivul: Companiile energetice profită de prețurile mai mari la materii prime, în timp ce sectoarele dependente de consumatori sunt supuse presiunilor. Dacă prețul petrolului crește vertiginos, companiile petroliere generează mai multe venituri, deoarece pot transfera costurile de achiziție mai mari către consumatorii finali. Cu toate acestea, pentru investitori, simpla pariere pe acțiunile marilor companii petroliere nu a dat cu adevărat roade. Nu toți producătorii de petrol beneficiază în mod egal de prețurile ridicate la petrol.

Ce se întâmplă cu acțiunile marilor corporații

Acțiunile marilor companii petroliere precum Chevron, ExxonMobil și BP, precum și ale companiilor energetice europene precum Shell și Total Energies, au crescut doar ușor în martie. Paradoxal, nu marile corporații care produc ieftin beneficiază în primul rând, ci mai degrabă cele cu costuri de producție ridicate. Profiturile acestor producători mai mici de materii prime cresc disproporționat.

Acest sistem pe două niveluri se reflectă în prețurile acțiunilor. Acțiunile producătorilor canadieni specializați în nisipuri bituminoase, precum Suncor, Cenovus, Imperial și Canadian Natural Resources, au crescut recent semnificativ mai mult decât cele ale companiilor petroliere mari. Criza din Iran aduce beneficii și rafinăriilor de petrol și companiilor petrochimice, deoarece acestea pot compensa penuriile rezultate. Chiar și producătorii de petrol de șist „scumpi” din SUA atrag investitori.

Pariuri cu ETF-uri petroliere și produse cu efect de levier



Nu doar „banii inteligenți” ai fondurilor speculative sunt foarte activi în prezent. Investitorii privați își încearcă și ei norocul cu strategii de investiții avansate. „Interesul pentru produsele structurate cu țiței WTI ca activ suport sau acțiuni din sectorul energetic a crescut brusc”, spune Manuel Dürr, director de vânzări la Leonteq, un administrator de active specializat în instrumente financiare derivate.

Investitorii pot paria pe creșterea prețurilor petrolului folosind opțiuni de cumpărare sau pot participa direct la mișcările prețului petrolului prin intermediul ETF-urilor. Potrivit Bloomberg, instrumente precum United States Oil Fund au înregistrat intrări record. Acest ETF investește în contracte futures pe prețul țițeiului. Investitorii profesioniști folosesc, de asemenea, așa-numitele mini-futures pentru a-și leviera investițiile. ETF-urile oferă, de asemenea, produse cu dublă sau triplă îndatorare, care sunt în mod corespunzător riscante: profiturile – sau pierderile – sunt multiplicate în funcție de efectul de levier.

Aceste instrumente sunt populare. Leonteq a înregistrat deja volume mai mari pentru produsele cu efect de levier până la mijlocul lunii martie decât în ​​întreaga lună precedentă. Potrivit lui Dürr, clienții solicită produse cu efect de levier pentru acțiuni ale unor companii petroliere importante, cum ar fi BP, Chevron sau ExxonMobil. Compania își adaptează apoi ofertele în consecință.

Singura clasă de active care a câștigat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

Chiar dacă petrolul este singura clasă de active care a câștigat de la începutul războiului, speculațiile nu se concentrează exclusiv pe creșterea prețurilor. „Mulți investitori se așteaptă doar la o creștere pe termen scurt a prețului petrolului și, prin urmare, au luat poziții short”, spune Dürr. Aceasta înseamnă că pariază pe o scădere ulterioară a prețului petrolului folosind instrumente derivate adecvate.

Bitcoinul, mai stabil decât aurul



Cine ar fi crezut: După ce principala criptomonedă a pierdut semnificativ din valoare de toamna trecută, entuziaștii Bitcoin își găsesc o speranță reînnoită în aceste zile de război. Deși prețul Bitcoin a scăzut vertiginos imediat după izbucnirea războiului, acesta a crescut de atunci cu aproape 10%. Acest lucru face ca Bitcoin să fie o investiție mai stabilă decât aurul sau obligațiunile în prezent. Chiar și ETF-urile Bitcoin accesibile publicului larg raportează intrări.

Investitorii instituționali nu par să se ferească de această clasă de active, chiar și în condiții de stres. Cu toate acestea, conform unei evaluări a Saxo Bank, puterea Bitcoin ar putea fi de scurtă durată. Această putere se datorează și lichidării pozițiilor short, ceea ce duce prețul în sus pe termen scurt. Sentimentul pe piața cripto nu este în întregime optimist, mai ales că mulți investitori își acoperă pozițiile.

Bitcoin, evoluție mai bună decât aurul

Bitcoin a avut în mod clar o evoluție mai bună decât aurul, ce reprezintă moneda tipică de criză. De la începutul războiului, metalul prețios a pierdut aproape 5%. Potrivit analiștilor de la UBS, aurul funcționează mai mult ca o protecție împotriva efectelor conflictelor și mai puțin ca o amenințare directă de război. Aurul protejează împotriva devalorizărilor monedei, a creșterii deficitelor și a recesiunilor economice care pot rezulta din război. Pe termen scurt, însă, prețurile mai mari la energie duc la temeri legate de inflație și de un dolar mai puternic; se discută din nou și despre majorări ale ratelor dobânzii – ambele fiind negative pentru aur.

Prețul aurului anticipează un model istoric tipic. După izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina în 2022, prețul aurului a crescut cu 15%, dar apoi a scăzut și mai brusc când Rezerva Federală a SUA a majorat ratele dobânzilor pentru a combate inflația rampantă. Un model similar a apărut în timpul războiului din Golf și al războiului din Irak - prețul aurului a crescut inițial cu până la o cincime, dar apoi a scăzut din nou pe măsură ce situația s-a ameliorat, scrie nzz.ch.