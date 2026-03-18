Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Experți militari britanici și americani confruntați cu o misiune aproape imposibilă

O echipă de specialişti militari britanici a fost trimisă la Comandamentul central american din Orientul Mijlociu (CENTCOM), care coordonează operaţiunile militare ale Statelor Unite în această regiune, transmite miercuri Reuters.

De ce este o misiune aproape imposibilă în Strâmtoarea Ormuz pentru experții britanici și americani

Dar surse din domeniul apărării au evidențiat că situaţia în strâmtoarea Ormuz este atât de periculoasă încât nu multe state sunt dispuse să-şi trimită nave de război în mijlocul acestei ameninţări acum.

În 1987, atunci când s-a întâmplat ultima dată acest lucru, a fost nevoie de 30 de nave de război pentru escortare în strâmtoarea Ormuz. Acesta este doar un exemplu al resurselor necesare, a zis ministrul britanic al forţelor armate Al Carns.

Ce arsenal militar are Iranul

Acesta a subliniat că situaţia este mult mai complexă acum, deoarece arsenalul militar al Iranului include acum diverse ambarcaţiuni rapide, mine maritime, rachete balistice şi drone în aer, pe mare şi în mediul submarin.

Aş spune că trebuie să existe o soluţie multinaţională. Nu suntem deloc aproape de asta în acest moment, dar aş spune un lucru: acela că există un lucru mai rău decât să lucrezi cu aliaţii şi acela este să lucrezi fără ei, a evidențiat reprezentantul Londrei, notează Agerpres.

Declarațiile făcute de premierul Keir Starmer cu privire la situația din Strâmtoarea Ormuz

La rândul său, premierul Keir Starmer a insistat pe ideea că nu va permite forţelor britanice să fie atrase într-un război mai amplu.

Doresc să văd că acest război se încheie cât mai rapid posibil. Cu cât mai mult continuă războiul, cu atât mai mare este impactul asupra costului vieţii. Şi de aceea am intervenit pentru a sprijini gospodăriile ale căror cheltuieli au crescut din cauza sporirii preţului petrolului. Cea mai bună cale de a avansa este o soluţie negociată cu Iranul care să renunţe la orice aspiraţii de a dezvolta o armă nucleară, a spus Starmer.

Totodată, amintim afirmațiile făcute de Kevin Hassett, consilierul economic al Casei Albe, despre cum decurge traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor din regiune, dar și a măsurilor anunțate de Iran pentru blocarea acestei rute cruciale pentru exporturile de țiței. Situația cu Strâmtoarea Ormuz nu a afectat major economia SUA, a afirmat el.