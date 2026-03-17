Cum au început petrolierele să „dribleze" zona de risc din Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunț de la Casa Albă
Data actualizării: 22:07 17 Mar 2026 | Data publicării: 22:05 17 Mar 2026

Cum au început petrolierele să „dribleze” zona de risc din Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunț de la Casa Albă
Autor: Andrei Itu

orientul mijlociu, iran, israel , freepik, @Fauzan Fitria Sursa foto: Freepik, @Fauzan Fitria

Consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, a spus cum decurge traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda tensiunilor din regiune, dar și a măsurilor anunțate de Iran pentru blocarea acestei rute cruciale pentru exporturile de țiței.

Situația cu Strâmtoarea Ormuz nu a afectat major economia Statelor Unite, a afirmat marți consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, pentru CNBC.

Oficialul american a evidențiat că navele petroliere continuă să tranziteze zona, într-un ritm mai prudent. „Deja se observă că petrolierele încep să dribleze încet prin strâmtoare. Cred că este un semn al cât de puțin i-a mai rămas Iranului”, a spus Hassett, potrivit Reuters.

Estimări despre încheierea războiului din Orientul Mijlociu


Administrația americană își menține poziția conform căreia conflictul din regiune ar putea avea o durată scurtă. „Suntem foarte optimiști că acest conflict se va încheia pe termen scurt, iar apoi vor exista repercusiuni asupra prețurilor când se va termina, pentru câteva săptămâni, pe măsură ce navele ajung la rafinării”, a adăugat Hasset.

Avertisment despre posibile efecte privind piața energetică


Hassett a avertizat asupra unor posibile schimbări în fluxurile comerciale globale de energie, în special în zona Asiei, care ar putea influența aprovizionarea Statelor Unite ale Americii.

„Observăm unele semnale că (n.red. țările din Asia) ar putea să reducă exporturile pentru a se asigura că au suficientă energie pentru ele. Și avem un plan pentru asta”, a mai spus consilierul economic al președintelui american Donald Trump.

Ce se întâmplă cu relația SUA - China


În acest context, președintele american Donald Trump a hotărât să amâne întâlnirea programată cu președintele Chinei Xi Jinping, cu scopul de a se axa pe evoluțiile legate de conflictul cu Iranul.

Conform lui Hassett, situația actuală ar putea fi un punct de convergență între interesele Statelor Unite și ale Chinei. „Acesta este un caz în care obiectivele ambelor țări sunt aliniate, și anume dorim o piață mondială stabilă a petrolului”, a subliniat el.

De asemenea, oficialul american a precizat speranța că dialogul dintre cei doi președinți va fi reluat în curând. „Când acest război se va termina, ceea ce se va întâmpla în curând, sunt sigur că (n.red. președinții Trump și Xi) se vor întâlni și vor avea multe de vorbit.  Sperăm că atunci chinezii își vor exprima recunoștința”, a mai zis consilierul economic de la Casa Albă.

