€ 5.0940
|
$ 4.4133
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Haos pe calea ferată în Germania: Un român beat a blocat trenurile de mare viteză într-un tunel, imediat după eliberarea din închisoare
Data actualizării: 16:54 18 Mar 2026 | Data publicării: 16:53 18 Mar 2026

Haos pe calea ferată în Germania: Un român beat a blocat trenurile de mare viteză într-un tunel, imediat după eliberarea din închisoare
Autor: Tiberiu Vasile

tren de noapte Foto: Unsplash - Tren

Un român de 36 de ani, aflat în stare de ebrietate și proaspăt eliberat din închisoare, a blocat traficului feroviar de mare viteză în Germania după ce a intrat pe jos într-un tunel.

Traficul feroviar de mare viteză din Germania a fost dat peste cap marți seară, după ce un bărbat de origine română, aflat în stare de ebrietate, a pătruns pe jos într-un tunel. Incidentul a dus la oprirea circulației, iar haosul pe calea ferată în Germania s-a instalat rapid, cu trenuri blocate, agitație, și întârzieri.

Situația a devenit rapid critică

Totul s-a petrecut în jurul orei 20.00, când un martor a observat un bărbat intrând în Tunelul Euerwang, potrivit publicației Pfaffenhofen Today. Era vorba despre un român de 36 de ani, care mergea pe jos printr-o zonă extrem de periculoasă pentru trafic.

Situația a devenit rapid critică, iar autoritățile au decis să suspende circulația. Decizia a fost luată pentru a evita un posibil accident grav, având în vedere că trenurile de mare viteză tranzitează frecvent acel segment.

Intervenția poliției și evacuarea din tunel

Echipajele de poliție au ajuns în scurt timp la fața locului și au început căutările.

„În jurul orei 20.30, ofițerii au localizat un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în interiorul tunelului, și l-au scos din zona periculoasă”, a transmis Inspectoratul Federal de Poliție din Nürnberg.

Bărbatul avea asupra lui o geantă sport, însă aceasta nu conținea nimic.

Eliberat din închisoare în mijlocul haosului feroviar

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că individul fusese eliberat chiar în acea zi din închisoare. După ce și-a sărbătorit libertatea, a consumat alcool și a încercat să ajungă la Nürnberg.

Planul lui nu a mers însă cum se aștepta. A pierdut trenul și a decis să continue drumul pe jos, intrând direct pe infrastructura feroviară. Astfel s-a ajuns la haos pe calea ferată în Germania.

Dosar penal și întârzieri în trafic

Poliția Federală a confirmat că bărbatul a intrat ilegal pe calea ferată, ceea ce a dus la deschiderea unui nou dosar penal pe numele său.

Între timp, circulația trenurilor a fost serios afectată. Mai multe garnituri au înregistrat întârzieri semnificative, iar traficul a revenit la normal abia după finalizarea intervenției. Incidentul rămâne un exemplu clar de cum o singură acțiune iresponsabilă poate provoca un adevărat haos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
germania
trafic feroviar
trenuri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close