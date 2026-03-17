DCNews Stiri Un român „obscen și violent" a terorizat o localitate din Spania. A fost expulzat
Data actualizării: 20:10 17 Mar 2026 | Data publicării: 19:55 17 Mar 2026

Un român „obscen și violent" a terorizat o localitate din Spania. A fost expulzat
Autor: Tiberiu Vasile

Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un român care terorizase comunitatea din Torre del Mar, Spania, a fost expulzat în urma unor proceduri juridice lungi și complicate.

Localnicii din Torre del Mar, aflați în apropierea municipiul Vélez-Málaga, Spania, respiră în sfârșit ușurați după ce un român care provocase haos în comunitate a fost expulzat. Bărbatul de 45 de ani devenise, în ultimele luni, sursa principală de teamă pentru locuitori, iar autoritățile au trebuit să parcurgă un drum lung și complicat până să-l trimită înapoi în România.

Viața în teroare a unei comunități

Stabilit în zonă din 2021, acest român a fost cunoscut de forțele de ordine pentru un istoric de infracțiuni grave. Cazierul său includea tâlhării, furturi prin efracție și acte de distrugere, iar recent furia vecinilor a crescut după ce a vandalizat mai multe mașini parcate. Atitudinea sa a fost descrisă drept „obscenă și agresivă”, iar pagubele materiale au fost doar o parte din problema cu care s-au confruntat locuitorii.

Publicația El Debate notează că faptele sale au fost intens dezbătute de victime pe rețelele sociale, iar poliția a confirmat amploarea fenomenului: „comportamentul său obscen și agresiv a dus la mai multe postări pe rețelele de socializare ale vecinilor care denunțau aceste fapte”. În comunitate, fiecare zi părea să aducă un nou incident, iar teama se simțea la tot pasul.

Acțiuni juridice complicate pentru expulzare

Chiar dacă era reținut frecvent, eliberarea repetată l-a făcut pe bărbat aproape imposibil de controlat. Autoritățile au inițiat procedurile de expulzare încă din octombrie anul trecut, însă drumul legal a fost complicat. Cu dosare penale în mai multe orașe, Vélez-Málaga, Málaga și Barcelona, poliția a avut nevoie de autorizații speciale de la fiecare instanță implicată.

În final, după obținerea tuturor avizelor judecătorești, bărbatul a fost urcat într-un avion și adus în România, punând astfel capăt perioadei de teroare pentru comunitate. 

