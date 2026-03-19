AFM anunță închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri din Darabani

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” oraș Darabani, județul Botoșani”, amplasat în extravilanul orașului Darabani, județul Botoșani.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul DJM Botoșani, Municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, județul Botoșani, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 -16:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului DJM Botoșani.