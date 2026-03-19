Fenomenul Labubu ajunge la Hollywood. Jucăriile care au cucerit lumea vor avea propriul film
Data publicării: 09:37 19 Mar 2026

Fenomenul Labubu ajunge la Hollywood. Jucăriile care au cucerit lumea vor avea propriul film
Autor: Dana Mihai

Fenomenul Labubu ajunge la Hollywood. Jucăriile care au cucerit lumea vor avea propriul film - Imagine realizata cu AI

Popularele figurine Labubu vor fi protagonistele unui film de lungmetraj, a anunţat joi compania chineză care le produce, informează AFP.

Cu un aer ştrengar şi dinţi mici şi ascuţiţi, aceste jucării din pluş au generat, începând din 2024, o frenezie comercială planetară alimentată de reţelele de socializare.

Parteneriat cu Sony Pictures pentru un lungmetraj

Lanţul chinez de magazine de jucării şi figurine Pop Mart, care comercializează în exclusivitate Labubu, a oficializat joi, într-un comunicat, asocierea sa cu Sony Pictures pentru a da viaţă acestor personaje într-un film.

Lungmetrajul, aflat în prezent în producţie, va combina imagini generate de computer şi filmări reale. Nu a fost anunţată încă o dată de lansare a peliculei.

Filmul va fi regizat de britanicul Paul King, cunoscut pentru Wonka (2023) şi Paddington (2014).

Create în 2015 de ilustratorul din Hong Kong Kasing Lung, personajele Labubu au provocat o isterie planetară începând de acum doi ani.

Citește și: Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO

Figurinele din pluş, exponente ale esteticii ugly-cute, sunt purtate de celebrităţi precum Rihanna sau Dua Lipa şi au devenit atât de populare, încât oamenii stau la cozi la unele magazine Pop Mart pentru a le cumpăra.

Păpuşile sunt fabricate în ediţii limitate şi vândute în cutii misterioase, care îşi dezvăluie conţinutul cumpărătorilor doar în momentul deschiderii cutiei. Unele modele rare se vând la mâna a doua cu mii de euro.

100 de milioane de Labubu vândute într-un an

Anul trecut, Pop Mart a vândut peste 100 de milioane de Labubu la nivel global, un succes sărbătorit de China ca un semn al influenţei culturale în creştere a ţării.

Aceste figurine blănoase au devenit ambasadoarele unei Chine cool în Europa şi în America de Nord.

Lungmetrajul îşi propune să profite de popularitatea păpuşilor pentru a transpune universul fantastic Labubu pe marele ecran, a precizat Pop Mart într-un comunicat.

Colaborarea cu Sony Pictures marchează o etapă importantă, care promite o experienţă cinematografică unică, ce îmbină naraţiunea creativă, viziunea artistică şi un succes planetar durabil, a mai spus compania.

Pop Mart deţine peste 600 de magazine în peste 30 de ţări şi regiuni.

