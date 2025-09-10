Data publicării:

Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Colaj foto: Pixabay, captură video
Colaj foto: Pixabay, captură video

Președintele Rusiei, Vladimir Putin ar fi cerut să-i fie puse păpuși Labubu în camera de hotel din China, atunci când a mers la paradă militară de la Beijing.

Vladimir Putin a participat alături de Xi Jinping și Kim Jong Un la uriașa paradă militară de la Beijing, de pe 3 septembrie. Acum, la o săpătmână distanță apare un detaliu picant despre vizita sa din China. Se pare că Vladimir Putin a dorit ca în camera sa de hotel să fie prezente celebrele păpuși Labubu.

Informația este relatată de South China Morning Post (SCMP), site de știri independent din Hong Kong, care citează materiale venite din media afiliată Kremlinului.

"Unde este Labubu?"

 

Chiar dacă gestul pare o acțiune clasică de propagandă menită să „umanizeze” imaginea lui Putin, chinezii au fost încântați de acest detaliu inedit. SCMP scrie: „Unde este Labubu? O privire aruncată în hotelul lui Putin dezvăluie o primire colorată în China”, menționând că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a întrebat dacă în hotel se află și păpuși Labubu, în timp ce se interesa despre detalii legate de camera în care urma să stea Vladimir Putin, conform videoclipului postat de un jurnalistul rus.

Imaginile au fost preluate și de tabloidul chinez Global Times, controlat de Partidul Comunist: „În timpul vizitei sale în China, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a atras atenția asupra absenței popularei jucării Labubu de la reședința președintelui rus Vladimir Putin din Beijing și a întrebat: «Unde este Labubu?»”, notează publicația.

Videoclipul a fost postat de Pavel Zarubin, angajat la Compania de Televiziune și Radiodifuziune de Stat a Rusiei, care a surprins momentul în care Lavrov se interesa de prezența jucăriei în camera lui Putin.

„Imaginile arată păpuși îmbrăcate în costume de operă chinezească, statui de lei dansatori și figurine panda în stilul păpușilor rusești Matrioșka, contrastând cu imaginea publică de „om dur” a președintelui rus”, mai notează SCMP.

Vladimir Putin a petrecut în China patru zile, participând la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară de la Beijing, organizată pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, o vizită descrisă de Kremlin drept „complet fără precedent”.

Site-ul chinez aduce și o informație suplimentară: „Au existat speculații că Putin și-a adus în călătorie nepoata, despre care se spune că vorbește fluent mandarină. Cu toate acestea, nu au apărut fotografii sau înregistrări video care să confirme acest lucru”.

