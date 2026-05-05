Șofer de 77 de ani rănit de o ambulanță, după ce nu i-a acordat prioritate

Un bărbat de 77 de ani, din judeţul Mehedinţi, a ajuns marţi la spital după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de o ambulanţă SMURD căreia nu i-ar fi acordat prioritate, în comuna Rogova.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mehedinţi, accidentul a avut loc pe DN 56A, iar ambulanţa SMURD nu se afla în misiune, fiind în drum spre subunitate.

Șoferul nu s-a asigurat când a virat la stânga

Reprezentanţii Poliţiei Mehedinţi au transmis că ambulanţa, condusă de un şofer de 28 de ani, se deplasa pe DN 56A, pe direcţia Craiova - Drobeta-Turnu Severin, iar în comuna Rogova, şoferul de 77 de ani, care se deplasa din sens invers, ar fi virat la stânga, pe o stradă, fără să se asigure, moment în care a fost lovit de ambulanţă.

În urma impactului, pe lângă pagubele materiale, a rezultat şi rănirea şoferului septuagenar.

Şoferul ambulanţei a fost testat alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Traficul în zonă a fost blocat mai bine de o oră, iar poliţiştii continuă cercetările, notează Agerpres.

