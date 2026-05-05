„Ești româncă, pleacă în țara ta!”: incident xenofob într-un magazin din Benevento, Italia. Suspecții trimiși în judecată

O femeie în vârstă de 30 de ani din Sant’Angelo a Cupolo și un bărbat de 40 de ani din Benevento, din sudul Italiei, lângă Napoli, sunt acuzați de vătămare corporală gravă, respectiv discriminare, ură etnică, națională și rasială. Ei au fost trimiși în judecată, scrie ottopagine.it.

Cine este, de fapt, victima

Victima este o femeie de naționalitate ucraineană, în vârstă de 68 de ani. Suspecții credeau despre ea că este româncă, scriu jurnaliștii italieni.

Procesul va începe pe data de 7 ianuarie 2027 și are legătură cu un incident întâmplat pe data de 4 martie 2024 la Benevento, într-un magazin, unde acuzații lucrau ca anagajați.

„Tu cine ești? Tu ești româncă, eu sunt italiancă și tu trebuie să te duci în țara ta”

Potrivit reconstituirii faptelor realizate de anchetatori, femeia în vârstă de 30 de ani s-ar fi adresat într-un mod jignitor femeii care se afla în local. „Tu cine ești? Tu ești româncă, eu sunt italiancă și tu trebuie să te duci în țara ta, du-te dr*cului”, i-ar fi zis ea, dar greșind naționalitatea, împingând-o și făcând-o să cadă pe podea.

Bărbatul de 40 de ani ar fi intervenit în scandal si ar fi zis umrătoarele: „Doamnă, dacă vrei să scoți bani de la asigurare, acesta nu este locul potrivit”, împingând-o afară din magazin și luându-i telefonul mobil, pe care l-a pus apoi pe un zid la 50 de metri de intrare.

Femeia a fost nevoită să apeleze la îngrijiri medicale. Medicii au diagnosticat-o cu o fractură la încheietura mâinii stângi, cu un prognostic de 30 de zile.