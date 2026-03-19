Trendul evenimentelor corporate outdoor: Cum transformă Ana Hotels experiența business

Spațiile outdoor au devenit astfel unul dintre cele mai vizibile trenduri din segmentul MICE, iar organizatorii de evenimente caută locații care combină facilitățile business cu mediul natural.

Portofoliul Ana Hotels ilustrează această schimbare prin dezvoltarea unor spații dedicate evenimentelor în aer liber în trei destinații diferite: București, Poiana Brașov și litoralul Mării Negre.

Grădina urbană ca spațiu de eveniment

În nordul Capitalei, Crowne Plaza Bucharest găzduiește unul dintre cele mai ample spații outdoor dedicate evenimentelor corporate din oraș: o grădină de aproximativ 7.000 de metri pătrați.

Capacitatea spațiului ajunge la 1.500 de invitați în format cocktail, ceea ce permite organizarea unor evenimente de amploare - de la lansări de produs și petreceri corporate până la concerte sau festivaluri urbane.

Pentru organizatori, avantajul major al unui astfel de spațiu este flexibilitatea. Grădina poate fi configurată în zone distincte, adaptate unor scenarii diferite - networking, prezentări, dining sau entertainment - transformând evenimentul într-o experiență mult mai dinamică decât formatul clasic de conferință.

Într-un oraș dominat de spații indoor, conceptul de grădină urbană devine astfel un diferențiator important pentru evenimentele corporate.

Conferințe în mijlocul naturii

În contrast cu mediul urban, stațiunea montană Poiana Brașov oferă un alt tip de experiență pentru organizatorii de evenimente.

Aici, Ana Hotels Poiana Brașov integrează terasele și spațiile outdoor în infrastructura centrelor de conferințe, astfel încât întâlnirile de business pot continua în aer liber, în mijlocul naturii.

Pentru companii, aceste spații sunt adesea folosite pentru retreat-uri executive, sesiuni de strategie sau evenimente de networking, unde cadrul natural contribuie la o atmosferă mai relaxată și la interacțiuni mai informale între participanți.

În ultimii ani, tot mai multe companii includ astfel de destinații montane în calendarul lor de evenimente interne sau de relaționare cu partenerii.

Ana Hotels Poiana Brașov

Experiențe corporate pe litoral

La malul Mării Negre, Ana Hotels Europa, situat în Eforie Nord, propune un concept diferit de eveniment outdoor, inspirat din atmosfera resorturilor internaționale.

Grădina hotelului și zona piscinei pot găzdui evenimente corporate de până la 800 de invitați, fiind frecvent utilizate pentru congrese, petreceri corporate sau lansări de produse în sezonul estival.

În astfel de contexte, componenta de experiență devine la fel de importantă ca partea logistică: participanții combină programul profesional cu momente de relaxare, iar evenimentul capătă o dimensiune socială mai pronunțată.

Ana Hotels Europa

Evenimente corporate cu vedere panoramică la Brașov

Un alt spațiu care se înscrie în tendința evenimentelor corporate organizate în aer liber este Restaurant Panoramic Brașov, unde saloanele de evenimente sunt completate de terase cu vedere spre oraș și spre zona montană.

Salonul principal dispune de o terasă orientată spre pădure, iar Salonul VIP are o terasă amplă, situată la înălțime, cu panoramă spre centrul Brașovului și Țara Bârsei.

Spațiile sunt potrivite pentru cocktail-uri, cine de business, workshopuri, întâlniri executive sau evenimente de echipă, iar terasele pot fi integrate în program pentru sesiuni în aer liber sau momente de networking.

În contextul orientării tot mai puternice către evenimente experiențiale, locațiile care combină facilitățile business cu priveliștea și spațiile deschise devin tot mai atractive pentru organizatori.

Înlocul întâlnirilor formale, organizatorii caută contexte care stimulează interacțiunea, networkingul și experiențele memorabile. Natura, spațiile deschise și designul flexibil devin astfel elemente esențiale în arhitectura unui eveniment corporate modern.

Sala de evenimente, Restaurant Panoramic Brașov