Cehia pregătește un proiect de lege pentru ONG-uri în stil „Kremlin” - Politico

Partidele de opoziție, ONG-urile și cadrele universitare acuză noul guvern al Cehiei că pregătește introducerea unei legi în stilul Rusiei, care ar reduce la tăcere opoziția prin înăsprirea regulilor de raportare a finanțării externe pentru ONG-uri, scrie Politico.

Guvernul de dreapta al prim-ministrului ceh Andrej Babiš a descris crearea unui registru public pentru subvențiile ONG-urilor ca o prioritate-cheie a programului guvernamental.

„Nu este vorba de niciun fel de lege privind agenții străini, ci mai degrabă de a face finanțarea transparentă”, a declarat el, săptămâna trecută. „Vrem să facem asta și o vom face”, a declarat, luni, ministrul ceh al Afacerilor Externe, Petr Macinka, despre legislația propusă.

Acuzațiile opoziției și a societății civile

Cu toate acestea, partidele de opoziție, cadrele universitare și ONG-urile cehe spun că noile reguli, împreună cu sancțiunile severe așteptate, ar stigmatiza și împovăra societatea civilă în loc să sporească transparența.

De asemenea, aceștia spun că ar putea fi folosit de guvern pentru a justifica măsuri represive - cum ar fi reducerea la tăcere a ONG-urilor independente și încarcerarea figurilor opoziției.

Ce presupune proiectul de lege

Aceștia se așteaptă ca propunerea să urmeze conturul unei versiuni preliminare, care urmează să fie prezentată în parlament, ce a fost dezvăluită inițial de către publicația media Seznam Zprávy și ulterior văzută de Politico. Aceasta ar crea o bază de date cu ONG-uri cu legături externe și le-ar cere să dezvăluie informații detaliate despre activitățile, personalul și finanțarea lor. Cu toate acestea, ONG-urile nu ar trebui să se eticheteze ca fiind finanțate din străinătate.

Amenzile pentru nerespectare ar începe de la 1 milion de coroane cehe (40.000 de euro) pentru erori administrative, crescând la 15 milioane de coroane cehe (600.000 de euro) pentru încălcări mai grave.

Textul a fost elaborat de parlamentarii din coaliția de guvernare ca proiect preliminar de lucru, și nu de către guvern ca proiect de lege oficial. Ministrul ceh al Justiției, Jeroným Tejc, a declarat pentru Politico că versiunea divulgată „nu a fost pregătită de nimeni din Ministerul Justiției și, personal, nu o consider potrivită pentru discuții”.

Proiectul guvernului ceh, pregătit după o „rețetă rusească”?

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Jan Lipavský, a numit proiectul de lucru o „rețetă rusească pentru totalitarism”. Danuše Nerudová, europarlamentar din partea Partidului Popular European și fost candidat la președinție, a avertizat într-o declarație pentru Politico că „acesta stigmatizează societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, experții și mass-media și introduce un principiu în mediul ceh care aparține mai mult regimurilor autoritare”.

„Când legi de acest fel sunt redactate atât vag... Extremele ambiguității acestor termeni legislativi înseamnă întotdeauna că vor să creeze un instrument pe care îl pot folosi, dar nu sunt obligați, împotriva oricui doresc”, a declarat Nadiia Ivanova, șefa Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație din cadrul ONG-ului People in Need.

Premierul ceh Babiš a respins comparațiile cu legea rusă și a spus că versiunea de proiect de lucru va suferi modificări, în timp ce ministrul de Externe Macinka a fost mai combativ luni: „Când nu mai ai argumente, aduci în discuție Rusia, acesta este un clasic”, a spus el.

După reacția publică negativă, Tomio Okamura, președintele camerei inferioare a parlamentului, a clarificat că un minister guvernamental va prelua acum și va finaliza legislația înainte de a o introduce în parlament.

