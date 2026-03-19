DCNews Stiri Moscova avertizează asupra riscurilor implicării în escortarea navelor din Ormuz
Data publicării: 15:27 19 Mar 2026

Moscova avertizează asupra riscurilor implicării în escortarea navelor din Ormuz
Autor: Dana Mihai

Vladimir Putin

Rusia avertizează că orice țară care se alătură coaliției SUA pentru escortarea navelor în Strâmtoarea Ormuz devine parte în conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministerul de externe de la Moscova a afirmat joi că orice ţară care se alătură coaliţiei propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz ar deveni, conform legislaţiei internaţionale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu şi complice a americanilor şi israelienilor în agresiunea împotriva Iranului, transmite Xinhua.

Rusia cere soluții diplomatice

"Poziţia Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluţie pentru reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Ea a reafirmat punctul de vedere al Rusiei conform căruia campania militară a Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului este nejustificată şi neprovocată, cerând încetarea imediată a ostilităţilor şi recurgerea la canale politice şi diplomatice.

Preşedintele american Donald Trump le-a cerut aliaţilor SUA să desfăşoare nave militare în Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pe unde se transporta înainte de război o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume. Până acum, majoritatea aliaţilor au respins cererea respectivă.

Iranul blochează traficul maritim

Iranul, bombardat de americani şi israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe ruta respectivă, atacând totodată cu rachete şi drone ţările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul îşi va continua riposta militară, exercitându-şi "dreptul legitim la autoapărare" atâta timp cât resimte o ameninţare. 

