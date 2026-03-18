Data actualizării: 11:47 18 Mar 2026 | Data publicării: 11:44 18 Mar 2026

Un bărbat a pătruns ilegal în cușca lui Moo Deng, hipopotamul vedetă pe internet. Ce sancțiune riscă / video
Autor: Elena Aurel

hipopotam gradina zoologica

Un bărbat a intrat ilegal în țarcul lui Moo Deng, hipopotamul pigmeu vedetă, iar grădina zoologică va depune plângere pentru încălcarea proprietății.

Un bărbat a pătruns ilegal în ţarcul lui Moo Deng, o femelă de hipopotam pigmeu devenită vedetă pe internet, a anunţat miercuri poliţia thailandeză. Grădina zoologică unde trăieşte hipopotamul a declarat că va depune o plângere pentru încălcarea proprietăţii, potrivit Agerpres.

Moo Deng, al cărei nume înseamnă "porc săltăreţ", a devenit virală pe TikTok şi Instagram de la naşterea sa, în 2024, datorită poznelor sale.

Grădina zoologică Khao Kheow, situată la două ore de mers cu maşina de Bangkok, capitala Thailandei, a declarat într-un comunicat că un cetăţean thailandez a intrat ilegal în ţarcul animalului, marţi, "într-o zonă rezervată animalelor".

Imaginile difuzate de media locale au arătat un bărbat în maiou, pantaloni scurţi şi sandale, care stătea în interiorul ţarcului şi o filma pe Moo Deng cu o tabletă.

Personalului grădinii zoologice i-a luat aproximativ zece minute pentru a-l scoate pe bărbat din ţarcul în care trăieşte şi mama lui Moo Deng, conform media locale.

Bărbatul a vrut să vadă animalul de aproape 

Grădina zoologică a anunţat că va intenta acţiuni juridice fără excepţie şi a precizat că, în urma incidentului, Moo Deng a scăpat nevătămată, însă a fost uşor speriată.

Poliţia a declarat pentru AFP că bărbatul, care vizita grădina zoologică împreună cu nepotul său, a dorit să vadă animalul de aproape.

"Am deschis o anchetă pentru încălcarea proprietăţii", a spus anchetatorul local Athiwat Siralertthakorn, adăugând că până la momentul declaraţiei nu fuseseră efectuate arestări.

Conform legislaţiei thailandeze, această faptă este pasibilă de o pedeapsă de până la un an de închisoare, o amendă de până la 20.000 de baht (530 de euro) sau ambele.

Moo Deng a inspirat produse promoţionale, a apărut în numeroase postări amuzante pe reţelele sociale şi s-a aflat chiar în centrul unei campanii a mărcii de cosmetice Sephora.

