Update: S-a aflat identitatea persoanei: este Bogdan Grozavu, angajat la Ministerul Apărării Naționale.

Incidentul a avut loc pe 17 martie, în Vârteju, Ilfov, într-un cartier de vile. Puii de câine stăteau pe drumul pietruit, relaxați. Șoferul, cunoscut cu ură față de animale, a condus intenționat peste cel mai mic cățel, care nici nu a avut timp să reacționeze.

Vecinii, martori ai scenei, confirmă că animalul era blând și că agresorul amenințase anterior că îl va omorî. Dosarul penal a fost deschis, iar imaginile au fost deja transmise poliției.

Conform specialistului Tudor-Tim Ionescu, imaginile video cu incidentul arată clar că șoferul nu a comis un accident, ci o acțiune deliberată.

„Cazul acesta în care un pui de câine a fost călcat intenționat cu mașina nu este doar un act de cruzime, ci este un comportament criminal documentat și cel mai important care trebuie tratat ca atare. Din imaginile video reiese clar că nu vorbim despre un accident, ci despre o acțiune deliberată, cu intenție, care conform articolului 6 din legea 205-2004 este o infracțiune, uciderea cu intenție fără drept a animalelor”, explică Tudor-Tim Ionescu.

Corelația între cruzimea față de animale și violența în societate

Specialistul atrage atenția că abuzul asupra animalelor este adesea un indicator al altor forme de violență în comunitate asupra copiilor, bătrânilor sau în violența domestică.

„Asta înseamnă intenție, control și decizie conștientă a șoferului respectiv de a produce suferință și în definitiv moarte. Spun acest lucru și din perspectiva cercetării doctorale pe care o fac, și anume studiul violenței asupra animalelor și corelația acesteia cu alte forme de violență din societate. Datele științifice o arată foarte clar. Există o corelație directă între cruzimea față de animale și cea față de oameni, fie că vorbim de cea asupra copiilor, bătrânilor, violența domestică sau întreaga societate.

Abuzul asupra animalelor apare frecvent în mediile în care există abuz asupra oamenilor și în criminologie este recunoscut ca un indicator de risc pentru escaladarea comportamentelor violente. Aici nu vorbim despre un incident izolat. Din declarațiile pe care le-am văzut în social media despre această persoană, ci vorbim despre un tipar. Ce este de făcut? În astfel de cazuri, întrebarea nu este doar ce a făcut acest individ acum, ci ce alte forme de violență există sau pot apărea în comportamentul lui zi de zi. Informațiile din comunitate despre amenințări anterioare, nu fac decât să confirme acest tipar al acestui individ”.

Apel către autorități: poliție, procurori și judecători

Tudor-Tim Ionescu lansează un apel clar către autorități:

„Individul acesta și cei precum el, nu sunt doar o problemă pentru animale, sunt un risc pentru societatea noastră. Și cum spuneam, legea este foarte clară: uciderea unui animal cu intenție este o infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deci, ce vreau să spun este că nu avem o problemă de legislație și o problemă de aplicare.

Și atunci, apelul meu este foarte clar și direct:

1. Către poliție. Tratarea acestui caz trebuie făcută cu maximă seriozitate și luarea tuturor măsurilor legale necesare, ceea ce implică o reținere pe 24 de ore, care ulterior se poate transforma și în 30 de zile.

2. Către procurori. Fac apel și către procurori să instrumenteze cazul ferm, fără relativizări, minimizări a ceea ce am văzut.

3. Către judecători, pe masa cărora va ajunge acest caz. Este necesar să transmită un mesaj clar prin deciziile pe care le iau în întreaga societate”.

„În momentul în care lăsăm astfel de indivizi în libertate, nu doar că nu protejăm animalele, ci expunem întreaga comunitate. Când un om poate ucide cu intenție un animal, problema nu mai e la animale, ci e la societatea care îl lăsă liber pe acel individ”, încheie Tudor-Tim Ionescu.

Imaginile pot fi urmărite AICI.