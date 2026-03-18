SUA și Israel contra Iran. George Maior, detalii despre conflictul din Orientul Mijlociu

Cultura: În doar câteva zile, războiul din Iran s-a extins și a afectat 12 țări din regiune și posibil impactul va fi și mai mare. Inclusiv Iordania a fost atacată de Iran. Totuși, multe dintre țări, cum este și cazul Iordaniei, nu sunt combatante în acest război și tot ce pot face este să se apere. Cât de mare este pericolul în regiune și cât de mult poate escalada totul?

George Cristian Maior: Axa principală de conflict este desigur clar definită. Părțile în acest război sunt SUA și Israel contra Iran. Cum, în defavoarea sa, există o diferență clară de capabilități militare, strategice, umane și logistice, Iranul a apelat la o strategie defensivă asimetrică, lovind ținte militare din mai multe țări arabe, dar și infrastructură economică, de transport sau chiar infrastructură civilă, în speranța că opinia publică va pune presiune pe guverne să lucreze imperativ pentru încetarea ostilităților. În speranța că, destabilizând prin provocarea de costuri economice, umane chiar, prin afectarea ordinii statale și sociale normale în general, lumea va milita din necesitate contra intervenției militare. Având în vedere și ceea ce se petrece în strâmtoarea strategică Ormuz, care (alături de strâmtoarea Malacca, prin care este asigurată conexiunea dintre Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud) este critică pentru comerțul mondial, Iranul a adoptat o metodă de escaladare într-un plan și mai amplu, cu implicații geopolitice și economice profunde, cu impact global imediat. O modalitate de testare a rezilienței și, până la urmă, de complicare, prin extensie, a frontului general de conflict. Chiar dacă unii afirmă că valoarea operațională reală – în sens strict militar – a unor asemenea desfășurări este limitată, pe un asemenea fundal special și imprevizibil, pericolul escaladării este real.

Cultura: Reprezentați România și ca ambasador în Yemen, țară cu o situație extrem de dificilă, marcată de violențe majore în ultimii ani. Există un pericol ca și acest stat să fie atras în conflict, dată fiind relația specială dintre combatanții Houthi și Teheran? Și, dacă da, cum poate fi împiedicat conflictul să nu ajungă în Africa și în Marea Roșie și să nu blocheze mai toate rutele maritime?

George Cristian Maior: Există acest pericol, întrucât Houthi au mai procedat în acest fel și în timpul conflictului din Gaza, când rutele maritime din Marea Roșie au fost destul de serios afectate. Până acum, Houthi nu au reacționat decât retoric, asta însă poate și dintr-un motiv de auto-prezervare, având în vedere puterea crescută de foc utilizată acum, intensitatea de aplicare a forței militare din zonă. Dar nu este exclus ca Houthi să-și schimbe brusc atitudinea, iar această situație este oricum monitorizată atent.

Cultura: Statele Unite și-au asumat un risc major intrând alături de Israel în acest conflict. Totuși, ca bun cunoscător al regiunii, dar și ca fost ambasador în SUA, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, care credeți că erau opțiunile Statelor Unite dacă Israelul ar fi atacat oricum?

George Cristian Maior: Comunicarea dintre Israel și SUA a fost clară și lipsită de echivoc – atât politic dar și militar – în privința amenințării generate de programul nuclear și balistic iranian. Iar SUA și-a asumat această angajare politico-militară, de eliminare a unui pericol considerat existențial pentru aliatul său, dar și, până la urmă, pentru propriile sale interese strategice. În aprecierea americană, în gândirea sa strategică, un Iran posedând capabilități nucleare și capabilități balistice sporite este o amenințare regională, dar și una cu relevanță globală. De asemenea, într-o analiză mai profundă, un regim teocratic deținând arme nucleare dă o cu totul altă dimensiune acestei amenințări. Această combinație dintre teocrație și elementul nuclear este mult mai complexă și sensibilă. Pentru că un asemenea regim teocratic are posibile impulsuri de excepționalism ideologic, dincolo de raționalitatea prezumată ca regulă în comportamentul extern al oricărui stat. Mă refer la o agravare în relație cu însăși teza clasică a descurajării nucleare, care, până acum, s-a menținut totuși la un nivel de stabilitate strategică globală.

Cultura: Conflictul dintre Israel și Iran apăruse de mult timp, iar bombardamentele reciproce au fost frecvente în perioada de după izbucnirea conflictului din Gaza, cauzate de faptul că Iranul era principalul sponsor și partener al grupării Hezbollah. Se poate spune, deci, că acest război este doar o escaladare a celui din Palestina?

George Cristian Maior: Nu cred că este o prelungire, o escaladare a celui din Gaza, deși pot fi făcute desigur anumite conexiuni. Acum vorbim de problema nucleară și balistică, de echilibrul strategic regional, de balanța de putere într-un spațiu geografic mai amplu, de o configurație geopolitică specifică, extrem de complexă și complicată. Problema palestiniană, a cărei rezolvare este de asemenea vitală pentru legitimitatea și securitatea ordinii în Orientul Mijlociu, are rădăcini politice, culturale și istorice specifice. Trebuie să facem aceste distincții.

Cultura: Religia joacă un rol major în zonă. Ca principal stat șiit, Iranul are o mare influență regională, dar și conflicte istorice. În Siria, Yemen, Pakistan, Bahrain, Azerbaidjan și Liban, populația șiită este majoritară sau are un rol politic important. De asemenea, comunități șiite importante sunt și în alte state din regiune, în Irak, în primul rând. Care credeți că va fi impactul acestui război asupra acestor state? La ce putem să ne așteptăm?

George Cristian Maior: Anumite lucruri ar trebui nuanțate în legătură cu dimensiunea religioasă de care vorbeați. Da, există un conflict, o tensiune ancestrală între sunniți (majoritari în lumea musulmană) și șiiți, dar aceasta vizează mai mult interpretări diferite ale autorității, legitimității – sau configurarea raporturilor dintre puterea temporală și cea spirituală. Un pic de istorie n-ar strica pentru a înțelege mai bine rădăcinile și originile conflictului și, ceea ce ne interesează mai mult, relevanța sa politică și geopolitică actuală. Tensiunile dintre unii de ceilalți sunt mai degrabă de natură politică. Șiiții își extrag identitatea specifică de la ceea ce ei consideră a fi fost un act ilegitim în succesiunea Profetului, considerând că familia sa ar fi trebuit să succeadă natural la conducerea spirituală și politică a comunității. Ali, vărul Profetului, a fost al patrulea calif, iar el a sfârșit tragic, într-un conflict de natură politică, așadar într-o luptă desfășurată primordial pentru putere. Șiiții îi consideră ilegitimi pe ceilalți califi, care i-au urmat, deci întreaga ordine sunnită. În schimb, ei considerau că succesiunea trebuia să continue linia de sânge a lui Ali. Ce vreau să spun este că această schismă (pe care unii o aseamănă, forțat după părea mea, cu cea dintre protestanți și catolici) are o rădăcină politică clară și nu una strict religioasă. Deși sunt unele viziuni escatologice relativ diferite, în toate celelalte privințe: deosebirile teologice, de dogmă și de practică a cultului sunt totuși minore. Însă falia politică dintre unii și ceilalți s-a accentuat aproape permanent, începând chiar prin martiriul lui Hussein, fiul lui Ali. Acesta, cu mai puțin de o sută de oameni, a murit eroic în luptă cu armatele net superioare numeric ale califului de la Damasc, într-o acțiune dramatică de contestare a autorității sale și a corupției, despre care spunea că pune stăpânire pe guvernare și denaturează exercițiul concret al puterii. Așadar, o nouă falie politică. De altfel, figura eroică a lui Hussein este emblematică pentru cultura șiită și introduce un ethos al sacrificiului în fața a ceea ce este perceput ca opresiune, injustiție, introducând totodată ideea unei independențe totale față de factori de putere externi. Hussein este comemorat anual prin pelerinajul spectaculos de la Karbala, în Irak, la care participă milioane de credincioși șiiți, într-o procesiune plină de fervoare și deosebit de intensă, iar numele său a fost rostit de zeci de mii de oameni în timpul revoluției islamice din 1979, în opoziție morală cu figura șahului și a sistemului său de putere. Această diferență de interpretare a legitimității, despre care vorbeam, s-a tradus în timp într-o înțelegere diferită a compoziției puterii, a autorității, a dus la o anumită doctrină care consideră falsă distincția dintre puterea temporală și cea spirituală. În viziunea șiiților, cele două sunt inseparabile. Iar de aici vine ideea (și practica) subordonării guvernării față de autoritățile religioase, inaugurată de revoluția de acum 47 de ani. Astăzi, relevanța geopolitică a conflictului încă se conturează și din această perspectivă. Regimul teocratic a încercat să exporte această gândire, principiile revoluției, acest mod de a înțelege organizarea politică, acționând pentru a crea ceea ce ei numesc „axa de rezistență” patronată de Iran. Ea a produs instabilitate, insecuritate în zonă, ducând la îngrijorări pentru securitatea și ordinea internă în toate statele arabe. Această linie de acțiune, pe lângă amenințarea directă la adresa securității și intereselor Israelului, considerat oricum un inamic ireductibil, existențial, a făcut ca situația din Orientul Mijlociu să fi mereu tensionată și marcată de amenințări. Spun toate acestea pentru a înțelege mai bine resorturile interne de legitimitate a regimului și proiecția lor externă. Aceasta nu înseamnă că Iranul nu poate susține și alte forme de guvernare – istoria sa nu este una a regimurilor teocratice – sau că în societatea iraniană nu coexistă și alte curente ideologice, cu o viziune politică destul de diferită de cea teocratică.

