Femeile care nu vor să aibă copii vor fi trimise la psiholog. Noi ghiduri ale Ministerului Sănătății de la Moscova pentru un scop clar

Ministerul Sănătății din Rusia recomandă medicilor să trimită femeile care nu intenționează să aibă copii la consultări cu un terapeut. Motivul este pentru a le încuraja să-și schimbe decizia, conform agenției de stat TASS, care citează noile ghiduri clinice actualizate.

Potrivit acestora, femeile care indică în chestionarul medical că nu vor să aibă copii trebuie trimise la un terapeut „în scopul promovării unei atitudini pozitive față de naștere”.

Chestionar aplicat și bărbaților

Chestionarul este aplicat și bărbaților, dar la versiunea pentru bărbați nu există întrebări despre planurile de a avea copii.

Sursa citată a transmis că Ministerul Sănătății a aprobat aceste ghiduri, însă nu a spus și când sau dacă vor fi publicate oficial pe site-ul instituției.

Ce măsuri s-au luat pentru a stimula natalitatea în Rusia

Rusia se confruntă de o perioadă cu o scădere a natalității. În anul 2024, în Federația Rusă s-au născut 1,22 milioane de persoane, puțin peste recordul negativ de 1,21 milioane înregistrat în anul 1999.

Autoritățile au implementat măsuri pentru a stimula natalitatea, inclusiv majorarea sprijinului financiar de stat pentru creșterea copiilor, introducerea unor restricții cu privire la avort și promovarea în rândul tinerilor a așa-numitelor „valori tradiționale”.

Cât ar putea scădea populația Rusiei până în 2046

În pofida acestor politici publice, nu s-au înregistrat îmbunătățiri cu privire la natalitate. Mai mult, Agenția de statistică de stat Rosstat estimează că populația Rusiei va fi sub 138,8 milioane până în anul 2046, scrie Moscow Times.