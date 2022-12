Rusia, în colaps la capitolul „natalitate”: Aproape cu o treime mai puțini nou-născuți decât înainte de invadarea Crimeei

Potrivit lui Rosstat, în octombrie s-au născut 107,2 mii de copii în Rusia - cu 12,8 mii mai puțini decât în aceeași lună cu un an mai devreme. Scăderea natalității - cu 10,7% de la an la an - a fost cea mai puternică din 2020 încoace.

Mortalitatea după COVID a scăzut cu 18,5%, la 1,593 milioane de persoane în ianuarie-octombrie. Cu toate acestea, numărul nașterilor în întreaga țară s-a dovedit a fi de 1,5 ori mai mic decât numărul deceselor. Ca urmare a uzurii naturale, Rusia a pierdut încă 501,6 mii de cetățeni.

Scăderea natalității totale are loc aproape exclusiv pentru al doilea copil, subliniază demograful Aleksey Raksha, citat de Moscow Times.

Comparativ cu nivelurile de dinainte de anexarea Crimeei, când aproape 2 milioane de copii s-au născut în Rusia în fiecare an și nu a existat o scădere naturală a populației, rata natalității a scăzut cu aproape o treime. Și acesta este doar începutul unui proces care va fi inevitabil accelerat de război.

„Basul” natalității, stabilit la sfârșitul anilor 1990, după dezastrul economic post-sovietic, va fi spart anul viitor, prezice demograful Institutului Gaidar Igor Yefremov . Numărul de nașteri de copii în 2023 va scădea la 1,2 milioane, iar în 2024 la 1 milion, care va fi minimul absolut din istoria modernă a țării (de la al Doilea Război Mondial), reiese din estimările lui Efremov.

În ultimii 2,5 ani, Rusia a pierdut peste 2 milioane de locuitori ca urmare a pierderilor naturale. Încă aproximativ un milion au părăsit țara în timpul valului de emigrare, au calculat experții Centrului de Analiză Macroeconomică al Alfa-Bank.

„Populația Rusiei e în scădere de ceva timp, dar războiul va afecta și mai mult. Motivele sunt emigrarea, scăderea natalității și pierderile din război”, subliniază Isakov. „Erodează potențialul de creștere și complică politica fiscală, chiar dacă guvernul încearcă să oprească tendința de scădere a forței de muncă prin politici de creștere a natalității”.

