€ 5.0940
|
$ 4.4133
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0940
|
$ 4.4133
 
Liberalii din UE propun un acord comercial de tip NATO cu Canada, Japonia și Coreea de Sud
Data actualizării: 13:17 18 Mar 2026 | Data publicării: 12:19 18 Mar 2026

Liberalii din UE propun un acord comercial de tip NATO cu Canada, Japonia și Coreea de Sud
Autor: Alexandra Curtache

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Grupul Renew Europe dorește ca UE să-și găsească aliați și să împiedice Statele Unite și China să-și constrângă partenerii comerciali.

Familia politică liberală europeană îi îndeamnă pe liderii UE să încheie un pact cu Japonia, Canada și Coreea de Sud pentru a-i descuraja pe președintele american Donald Trump și pe China să exercite presiuni nejustificate asupra partenerilor comerciali, potrivit unui document consultat de POLITICO.

În ceea ce este denumit „Pactul de descurajare geoeconomică”, adresat liderilor UE înaintea summitului de joi de la Bruxelles, grupul liberal Renew Europe din Parlamentul European solicită Comisiei „să identifice și să negocieze acorduri comune de control al exporturilor” până la sfârșitul anului 2026. Documentul va fi publicat miercuri seara și trimis liderilor UE.

Clauze și răspunsuri reciproce

„Acest pact va identifica dependențele critice comune (de exemplu, semiconductori, pământuri rare) și va propune clauze de răspuns reciproc în acordurile comerciale pentru a descuraja coerciunea din partea SUA sau a Chinei. Dacă o țară este atacată cu tarife agresive, toate țările ar trebui să reacționeze”, se arată în document.

Grupul Renew Europe îi include pe președintele francez Emmanuel Macron, precum și pe liderii Estoniei, Irlandei, Sloveniei și Țărilor de Jos.

Ideea reprezintă răspunsul grupului liberal la apelul lansat de prim-ministrul canadian Mark Carney, care a îndemnat așa-numitele „puteri medii” să se unească pentru a „construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic și mai just”, în cadrul unui discurs ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Aceasta este sarcina puterilor medii, a țărilor care au cel mai mult de pierdut dintr-o lume a fortărețelor și cel mai mult de câștigat dintr-o cooperare autentică”, a spus Carney.

Summitul UE și problemele actuale

Summitul de joi a fost menit să discute modalitățile europene de stimulare a economiei blocului.

Dar acest lucru a fost pus în plan secund de războiul din Iran, care a dus la creșterea costurilor energetice, și de faptul că premierul ungar Viktor Orban continuă să-și exercite dreptul de veto asupra unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
