DCNews Stiri Pakistanul și Afganistanul anunță un armistițiu după mai multe zile de război
Data publicării: 17:55 18 Mar 2026

Pakistanul și Afganistanul anunță un armistițiu după mai multe zile de război
Autor: Tiberiu Vasile

Avioane de lupta Avioane de lupta. Sursa foto: Agerpres

Pakistanul a anunțat un armistițiu temporar cu Afganistanul pe durata sărăbătorii Eid al-Fitr, după escaladarea recentă a tensiunilor, la solicitarea unor state musulmane aliate.

Pakistanul a anunţat miercuri un armistiţiu în conflictul cu Afganistanul, pe durata sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, transmite AFP.

Ministerul informaţiilor de la Islamabad a precizat că încetarea focului va fi în vigoare de joi până luni la miezul nopţii, conform orei locale.

Armistiţiul a fost acceptat la cererea unor ţări musulmane cu care Pakistanul are relaţii bune - Arabia Saudită, Qatar şi Turcia, conform Agerpres.

Pauză de la un "război deschis"

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat dramatic luna trecută după ce Islamabadul a declarat „război deschis”, iar Talibanii au lansat „atacuri masive”, revendicând cucerirea a 15 avanposturi militare pakistaneze.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a transmis atunci că răbdarea Pakistanului „a ajuns la limită”. Oficialul a acuzat guvernul taliban de la Kabul că destabilizează regiunea după retragerea trupelor NATO, transformând Afganistanul „într-o colonie a Indiei” și facilitând activități teroriste internaționale.

„După retragerea forţelor NATO, se aştepta ca pacea să predomine în Afganistan şi ca talibanii să se concentreze pe interesele poporului afgan şi pe stabilitatea regională. Cu toate acestea, talibanii au transformat Afganistanul într-o colonie a Indiei. Au adunat terorişti din întreaga lume în Afganistan şi au început să exporte terorismul. Şi-au privat propriul popor de drepturile umane fundamentale. Le iau femeilor drepturile pe care le acordă Islamul”, a scris Khawaja Muhammad Asif, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, autoritățile talibane au susținut că ofensiva lor a vizat pozițiile militare pakistaneze ca răspuns la raidurile aeriene. Potrivit purtătorului de cuvânt Wahidullah Mohammadi, operațiunile au fost coordonate și au dus la capturarea a 15 avanposturi.

CITEȘTE ȘI: Atacuri aeriene ale Pakistanului în Afganistan: 18 civili morți, printre care și copii
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Germania trage un semnal de alarmă: Războiul din Iran ar putea declanșa o criză globală severă
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Cum este organizat Ministerul iranian al Informațiilor, al cărui șef, Esmaeil Khatib, a fost asasinat
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Vremea se răcește, iar vântul bate cu putere. Prognoza meteo pentru joi, vineri și weekend în București și-n țară
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Focar neobișnuit de meningită în Anglia. De ce s-ar fi răspândit atât de rapid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
