Pakistanul și Afganistanul anunță un armistițiu după mai multe zile de război

Pakistanul a anunţat miercuri un armistiţiu în conflictul cu Afganistanul, pe durata sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, transmite AFP.

Ministerul informaţiilor de la Islamabad a precizat că încetarea focului va fi în vigoare de joi până luni la miezul nopţii, conform orei locale.

Armistiţiul a fost acceptat la cererea unor ţări musulmane cu care Pakistanul are relaţii bune - Arabia Saudită, Qatar şi Turcia, conform Agerpres.

Pauză de la un "război deschis"

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan au escaladat dramatic luna trecută după ce Islamabadul a declarat „război deschis”, iar Talibanii au lansat „atacuri masive”, revendicând cucerirea a 15 avanposturi militare pakistaneze.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a transmis atunci că răbdarea Pakistanului „a ajuns la limită”. Oficialul a acuzat guvernul taliban de la Kabul că destabilizează regiunea după retragerea trupelor NATO, transformând Afganistanul „într-o colonie a Indiei” și facilitând activități teroriste internaționale.

„După retragerea forţelor NATO, se aştepta ca pacea să predomine în Afganistan şi ca talibanii să se concentreze pe interesele poporului afgan şi pe stabilitatea regională. Cu toate acestea, talibanii au transformat Afganistanul într-o colonie a Indiei. Au adunat terorişti din întreaga lume în Afganistan şi au început să exporte terorismul. Şi-au privat propriul popor de drepturile umane fundamentale. Le iau femeilor drepturile pe care le acordă Islamul”, a scris Khawaja Muhammad Asif, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, autoritățile talibane au susținut că ofensiva lor a vizat pozițiile militare pakistaneze ca răspuns la raidurile aeriene. Potrivit purtătorului de cuvânt Wahidullah Mohammadi, operațiunile au fost coordonate și au dus la capturarea a 15 avanposturi.

