Premieră științifică: Veronika este prima văcuță din lume care folosește unelte pentru a-și atinge un scop precis
Data actualizării: 14:55 18 Mar 2026 | Data publicării: 14:53 18 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Premieră științifică: Veronika este prima văcuță din lume care folosește unelte pentru a-și atinge un scop precis Veronika este prima văcuță din lume care folosește unelte pentru a-și atinge un scop precis. Foto: Captură video Youtube

O vacă dintr-un sat montan din Austria a intrat în istorie după ce cercetătorii au demonstrat că folosește intenționat unelte precum bețe, greble și perii pentru a se scărpina. Descoperirea, publicată în revista Current Biology, schimbă percepția asupra inteligenței bovinelor.

Veronika, o vacă de 13 ani care trăiește într-o zonă rurală montană din Austria, a devenit prima bovină documentată științific care utilizează unelte. Studiul realizat de cercetătorii de la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena arată că animalul nu doar manipulează obiecte, ci le folosește deliberat pentru a-și atinge un scop precis, conform National Geographic.

Potrivit oamenilor de știință, acesta este un moment istoric, având în vedere că oamenii trăiesc alături de vite de aproximativ 10.000 de ani, fără să observe până acum un astfel de comportament.

Cum își folosește Veronika „uneltele”

Comportamentul vacii este remarcabil prin precizie și adaptabilitate. Veronika ridică obiectele cu limba, le prinde cu gura și le orientează exact spre zona unde simte nevoia să se scarpine.

Mai mult, ea a demonstrat o înțelegere clară a funcționalității diferitelor capete ale uneltelor:

  • folosește perii aspre pentru zonele cu piele groasă, precum spatele
  • alege mânerul neted pentru zone sensibile, cum este burta.

Acest tip de selecție sugerează un comportament intenționat, nu întâmplător.

O boală foarte contagioasă la bovine, confirmată într-o țară europeană

De la un videoclip viral la studiu științific

Descoperirea a pornit de la un videoclip trimis biologului cognitiv Alice Auersperg, după ce aceasta a publicat o carte despre utilizarea uneltelor la animale. Clipul arăta o vacă folosind o greblă pentru a se scărpina.

Intrigați, cercetătorii, inclusiv Antonio Osuna-Mascaró, au mers direct la fața locului pentru a observa comportamentul în mod controlat.

Pentru a verifica dacă este vorba despre utilizare reală de unelte, cercetătorii au efectuat zeci de experimente. Ei au plasat obiecte în poziții aleatorii și au analizat modul în care Veronika le manipulează.

Rezultatul a fost clar: vaca alege conștient partea potrivită a obiectului și o direcționează către zona dorită, îndeplinind criteriile stricte ale utilizării uneltelor.

„Nu există nicio îndoială că nu ar utiliza uneltele voit”, a declarat Robert Shumaker, expert independent în domeniu.

Inteligența vacilor, reevaluată

Descoperirea contrazice stereotipurile vechi despre bovine ca animale simple. Cercetătorii cred că nu Veronika este excepțională, ci mediul ei.

Crescută într-un spațiu generos, cu acces la obiecte și timp pentru explorare, vaca și-a dezvoltat treptat abilitatea, începând de la vârsta de 3 ani.

Cazul Veronikăi deschide noi direcții de cercetare. Oamenii de știință susțin că și alte vaci sau specii ar putea avea capacități similare, dar acestea au trecut neobservate.

Descoperirea ridică întrebări importante despre inteligența animalelor domestice și despre rolul mediului în dezvoltarea abilităților cognitive, sugerând că potențialul acestora este mult mai mare decât se credea până acum. 

