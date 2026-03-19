Nicușor Dan, la Consiliul European de la Bruxelles. UPDATE: Viktor Orban nu a putut fi convins să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina

UPDATE: UE a adoptat concluzii privind Ucraina fără susținerea lui Orban și Fico

În urma discuțiilor privind Ucraina, Consiliul European a adoptat o serie de concluzii semnate de 25 de lideri ai UE.

Prim-miniștrii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orban și Robert Fico, au refuzat să semneze concluziile Consiliului European privind Ucraina.

Consiliul European subliniază importanța unor eforturi susținute în continuare pentru a oferi sprijin militar Ucrainei și pentru a accelera urgent producția și livrarea de echipamente prioritare, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, pentru a ajuta Ucraina să își protejeze infrastructura energetică și cea critică. În acest context, dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, inclusiv prin cooperarea industrială de apărare dintre UE și Ucraina, rămâne crucială.

UPDATE: Îndemnul Consiliului European pentru cei care ajută Rusia

Consiliul European îndeamnă toate țările să înceteze imediat orice asistență acordată Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, fie ea directă sau indirectă, în special prin furnizarea de bunuri și componente cu dublă utilizare. În special, condamnă ferm desfășurarea forțelor militare ale RPDC în războiul împotriva Ucrainei, precum și sprijinul militar continuu oferit de Iran, Belarus și Coreea de Nord.

UPDATE: Nicușor Dan, fotografie alături de liderii UE

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul pentru cooperarea internațională și valorile fundamentale ale organizației globale.

„Alături de Antonio Guterres – pentru multilateralism, statul de drept și principiile ONU din Cartă”, a scris Antonio Costa, într-o postare publicată pe platforma X.

Mesajul acestuia este însoțit și de o fotografie de grup cu liderii UE participanți la reuniunea Consiliului European. Printre ei se află și președintele României, Nicușor Dan.

Standing together with @antonioguterres – for multilateralism, the rule of law and the principles of the @UN Charter. pic.twitter.com/5XQ9D4BZey — António Costa (@eucopresident) March 19, 2026

UPDATE: Emmanuel Macron cere ca UE să desfășoare „un scut democratic” împotriva amestecului în alegeri

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut joi Uniunii Europene să se „mobilizeze” împotriva amestecurilor în alegeri - mai ales pe reţele de socializare şi în sfera digitală - prin desfăşurarea unui „scut democratic”, după problemele raportate în Slovenia.

„Europenii trebuie în mod absolut să se mobilizeze pentru a ne proteja democraţiile de aceste amestecuri. Aceasta este o necesitate. Acest scut democratic este cel în care credem”, a adăugat președintele francez.

UPDATE: Zelenski le promite liderilor UE repararea conductei petroliere Drujba, dar cere fondurile blocate de Viktor Orban

Un pachet de ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat în continuare de Ungaria ca represalii faţă de oprirea importului său de petrol rusesc pe secţiunea ucraineană a conductei petroliere Drujba, pune Kievul într-o situaţie "foarte dificilă" în timp ce continuă războiul cu Rusia, a afirmat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o intervenţie prin videoconferinţă la summitul liderilor europeni, cărora le-a cerut să găsească o soluţie pentru deblocarea acestui ajutor înaintea reparării conductei, pe care a promis că o va face, transmite Agerpres, citând Reuters şi EFE.

Preşedintele Zelenski tocmai s-a angajat să restabilească deplin fluxul de petrol prin conducta Drujba şi să îndeplinească deplin rolul Ucrainei de partener energetic de încredere al UE, a declarat o sursă comunitară după intervenţia liderului ucrainean la summitul UE, unde premierul ungar Viktor Orban nu s-a lăsat înduplecat să ridice veto-ul opus ajutorului financiar pentru Ucraina, provocând furia liderilor europeni.

În încercarea de a limita posibilitatea lui Orban de a exploata acest subiect în campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie, Comisia Europeană a cerut totuşi Ucrainei să repare conducta Drujba şi i-a oferit de asemenea sprijin financiar pentru lucrări, dar încă nu este clar când va fi repusă această conductă în funcţiune.

Nu este clar nici ce vor face mai departe liderii europeni pentru ca Ucraina să acceseze noile fonduri promise de UE şi blocate în continuare de guvernul de la Budapesta, o opţiune fiind să aştepte să treacă alegerile din Ungaria, în speranţa că actualul premier le va pierde.

La alegerile din 12 aprilie se vor confrunta în Ungaria opozantul Peter Magyar, susţinut de Bruxelles, şi premierul Viktor Orban, aflat în conflict cu Bruxelles-ul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.

UPDATE: Liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina

Liderii UE prezenţi la Consiliul European de la Bruxelles nu au reuşit să îl convingă joi pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea acordării unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, transmite Agerpres, citând Reuters.

Ei au încercat. Au eşuat, a spus un oficial european în legătură cu eforturile liderilor europeni de a-l convinge pe Orban să renunţe la opoziţia sa.

Împrumutul a fost convenit în decembrie, dar Viktor Orban, care are relaţii cordiale cu Rusia, a blocat până acum punerea în practică a deciziei, din cauza unei dispute privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Poziţia Budapestei i-a înfuriat pe liderii UE, întrucât în absenţa unei noi finanţări Kievul ar putea rămâne în câteva săptămâni fără bani.

A fost intens, o mare presiune asupra lui Orban ca deciziile (summitului UE) să fie respectate de toţi, a spus un alt responsabil european după discuţia despre împrumutul pentru Kiev.

Un al treilea oficial european, referindu-se la liderul ungar, a mărturisit: Discuţia a fost dură, dar Viktor încă nu se clinteşte.

Toată lumea este din ce în ce mai furioasă pe Orban, a afirmat un alt oficial.

Pe măsura sosirii lor la summitul UE, numeroşi lideri au sporit presiunea asupra şefului executivului ungar. Trebuie să fim clari: veto-ul Ungariei este inacceptabil, sprijinul suplimentar pentru Ucraina trebuie să fie livrat cât mai rapid posibil, a declarat premierul olandez Rob Jetten.

El foloseşte Ucraina ca armă în campania sa electorală şi asta nu e bine, a afirmat omologul său finlandez Petteri Orpo, referindu-se la alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie.

Viktor Orban, un aliat naţionalist al preşedintelui american Donald Trump, a făcut deseori opinie separată faţă de liderii UE, dar până acum nu revenise niciodată asupra unui acord deja convenit, au explicat diplomaţi europeni.

Orban a reiterat joi dimineaţă că va bloca împrumutul european pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, ce traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia. Premierul ungar blochează acest împrumut pentru Kiev de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei.

La rândul său, premierul belgian Bart De Wever a evocat posibilitatea ca UE să aştepte până după scrutinul parlamentar din Ungaria pentru a debloca împrumutul european pentru Kiev.

Kievul afirmă că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Budapesta acuză Ucraina că opreşte tranzitul pentru a influenţa actuala campanie dinaintea alegerilor legislative ce vor fi organizate în Ungaria pe 12 aprilie. Guvernul ucrainean cheltuieşte cea mai mare parte a veniturilor bugetare pentru apărare şi depinde de ajutorul financiar extern pentru a putea plăti pensiile, salariile din sectorul public şi alte cheltuieli sociale.

Aceşti bani nu înseamnă caritate; aceasta este o investiţie în contracararea agresiunii ruse şi în menţinerea păcii în Europa, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha pe platforma X.

UPDATE: Nicușor Dan a făcut declarații de presă înainte de ședința Consiliului European

"Acum vom merge la Consiliul European, un consiliu cu o agendă consistentă, evident situația din Orientul Mijlociu, consecințele economice pe piața de energie și, foarte importantă e discuția pe competitivitate, o continuare a discuției care a avut loc în februarie. Și, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută, a existat o discuție pe care o parte dintre lideri au avut-o pe același subiect", a declarat Nicușor Dan.

Știrea inițială:

Președintele României. Nicușor Dan, se află joi şi vineri la Bruxelles, unde participă la lucrările Consiliului European.

Liderii UE vor dezbate escaladarea militară din Orientul Mijlociu și situația din Iran, inclusiv consecințele acesteia asupra UE în ceea ce privește prețurile la energie și securitatea energetică. Vor fi analizate și cele mai recente evoluții din Ucraina și mijloacele de creștere a presiunii asupra Rusiei pentru ca aceasta să pună capăt războiului.

Totodată, se va discuta despre competitivitatea strategică a UE, despre următorul cadru financiar multianual, despre securitate și apărare, și despre migrație.

Reamintim că în prima parte a zilei de joi, Nicuşor Dan a fost primit la sediul NATO de către secretarul general al Alianţei, Mark Rutte.