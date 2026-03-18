DCNews Stiri Germania trage un semnal de alarmă: Războiul din Iran ar putea declanșa o criză globală severă
Data publicării: 23:50 18 Mar 2026

Germania trage un semnal de alarmă: Războiul din Iran ar putea declanșa o criză globală severă
Autor: Tiberiu Vasile

Imagine cu harta Iranului Sursa foto: Freepik

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, avertizează că extinderea războiului din Iran ar putea declanșa o criză globală, afectând aprovizionarea cu alimente, fluxurile de refugiați și stabilitatea regională.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat împotriva unei extinderi a războiului din Iran, despre care a afirmat că ar avea consecinţe globale, transmite miercuri dpa.

Războiul are "un potenţial real de escaladare, ceea ce ar putea arunca nu numai această regiune, ci întreaga lume într-o criză majoră", a declarat Wadephul la o întâlnire cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot, miercuri, la Berlin.

Numai aprovizionarea cu îngrăşăminte agricole pe care o asigură regiunea "este atât de importantă încât o absenţă prelungită ar ameninţa cu o criză alimentară în mari părţi ale Africii", a deplâns Wadephul.

Acest lucru ar trebui să provoace îngrijorare "din cauza oamenilor care ar suferi şi, bineînţeles, din cauza fluxurilor de refugiaţi care ar putea rezulta", a avertizat ministrul german de externe.

Nu este de aşteptat "ca un astfel de raid militar să ducă la o schimbare ordonată de regim"

Wadephul a subliniat totodată, în ce priveşte continuarea atacurilor Israelului şi Statelor Unite din Iran, că nu este de aşteptat "ca un astfel de raid militar să ducă la o schimbare ordonată de regim".

El a subliniat că nici în Irak, nici în Libia implicarea militară nu a determinat o schimbare ordonată către o structură liberală, democratică şi constituţională.

Şeful diplomaţiei germane a mai spus că ar dori să vadă în Iran o schimbare către o conducere umană şi demnă şi că se poartă discuţii şi cu opoziţia în acest scop.

Trebuie "găsit un punct în care obiectivele militare pe care şi le-au stabilit SUA şi Israelul să fie atinse", după care vor trebui să existe o dezescaladare şi o reglementare a ostilităţilor, a estimat Wadephul, adăugând că în acelaşi timp trebuie instituită securitatea pentru strâmtoarea Ormuz şi statele din Golf, ceea ce va fi dificil, dar "Europa poate şi ar trebui să joace un rol în acest sens", conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: VIDEO Incendiu major în Ras Laffan, din Qatar, după un atac țintit al iranienilor: Arde cel mai mare centru de producție și export de Gaz Natural Lichefiat (GNL) din lume
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Germania trage un semnal de alarmă: Războiul din Iran ar putea declanșa o criză globală severă
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Cum este organizat Ministerul iranian al Informațiilor, al cărui șef, Esmaeil Khatib, a fost asasinat
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Vremea se răcește, iar vântul bate cu putere. Prognoza meteo pentru joi, vineri și weekend în București și-n țară
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Focar neobișnuit de meningită în Anglia. De ce s-ar fi răspândit atât de rapid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
