Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai

Într-un comunicat remis redcației DC News de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Țuțuianu precizează că „orice derapaj de la cadrul legal și de la normele de conduită profesională va fi sancționat prompt și fără excepții“, după ce s-a descoperit că fostul consilier parlamentar Vlad Jipa a rămas blocat în Orientul Mijlociu în timp ce se afla în ... concediu medical.

„Ca urmare a scrisorii deschise formulate de domnul Vlad Jipa, consilier parlamentar în cadrul Direcției Județene Constanța a Autorității Electroale Permanente (AEP), facem următoarele precizări:

președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a luat act de demisia depusă de funcționarul public menționat anterior și va emite ordinul de încetare a raporturilor de muncă cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile;

depunerea demisiei nu anulează răspunderea administrativă și disciplinară pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu și nici răspunderea penală în eventualitatea constatării săvârșirii unor infracțiuni. Prin urmare, cercetarea disciplinară va continua conform procedurii interne și cu respectarea tuturor normelor legale, în vederea constatării abaterilor, AEP urmând să sesizeze, totodată, și organele de cercetare penală;

potrivit prevederilor Codului administrativ și ale Legii nr. 7/2004 privind statutul funcționarilor publici parlamentari, angajații AEP au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și respectarea legalității. Orice abatere de la aceste principii constituie faptă disciplinară. Domnul Vlad Jipa nu a respectat aceste cerințe fundamentale, comportamentele manifestate de acesta fiind incompatibile cu exercitarea responsabilă a funcției sale și de natură să afecteze integritatea și imaginea instituției din care face parte;

scrisoarea deschisă conține afirmații care nu se susțin, precum aceea că poziția președintelui AEP ar fi legată în vreun fel de apărarea activității MAE în ceea ce privește soluționarea cererilor de repatriere a cetățenilor români din Orientul Mijlociu. Toate aceste afirmații nefondate caută doar să denatureaze scopul real al demersului inițiat de președintele AEP. Acest demers nu este îndreptat împotriva unei anumite persoane, ci are rolul doar de a evidenția practica abuzivă a utilizării concediilor medicale în scopuri personale. Un semnal de alarmă în acest sens îl constituie cele 1.130 de concedii medicale înregistrate în perioada 2023-februarie 2026. Cazul individual menționat în conferința de presă a servit exclusiv ca ilustrare a acestei practici“, se precizează în comunicatul AEP.

„Pe durata mandatului meu la conducerea Autorității Electorale Permanente nu va exista nicio formă de toleranță față de abateri de la normele care guvernează statutul funcționarului public. Personalul AEP este obligat să respecte standarde stricte de integritate, loialitate, profesionalism și conduită ireproșabilă în exercitarea funcției. Transmit un avertisment clar tuturor angajaților Autorității Electorale Permanente: orice derapaj de la cadrul legal și de la normele de conduită profesională va fi sancționat prompt și fără excepții. Autoritatea Electorală Permanentă nu este și nu va deveni un spațiu al compromisurilor în materie de integritate”, a mai declarat președintele Adrian Țuțuianu.