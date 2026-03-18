Vladimir Putin oferă Iranului sateliți militari VKS pentru lovituri asupra Israelului și țărilor din Golf. Relația dintre Moscova și Teheran intră într-o etapă mai profundă, în care schimbul de informații și sprijinul militar devin tot mai vizibile. Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, Rusia ar furniza Iranului imagini satelitare și tehnologie care ar putea fi folosită în operațiuni împotriva SUA și Israelului.

Sateliți militari VKS

Datele oferite Iranului ar proveni dintr-o rețea de sateliți controlați de Forțele Aerospațiale Ruse, cunoscute drept VKS. Aceste sisteme pot urmări mișcări militare, poziții strategice și activități navale sau aeriene, oferind un avantaj clar în planificarea unor atacuri.

În paralel, Moscova ar livra și componente pentru dronele Shahed, adaptate pentru performanțe mai bune. Sursele vorbesc despre îmbunătățiri în comunicare, navigație și precizia loviturilor, ceea ce ar face aceste sisteme mai eficiente pe câmpul de luptă.

Sprijin tactic și experiență din Ucraina

Rusia nu se limitează la tehnologie. Oficiali citați în anchetă susțin că Moscova a transmis și know-how tactic acumulat în războiul din Ucraina. Este vorba despre recomandări privind modul de utilizare a dronelor: câte să fie lansate simultan, de la ce altitudine și în ce tip de operațiuni.

Un ofițer european de informații, citat de publicație, spune că acest tip de sprijin poate schimba semnificativ modul în care Iranul își desfășoară acțiunile militare.

Rusia ar fi transmis informații despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu

Pe lângă tehnologie și tactică, Rusia ar fi transmis și informații sensibile despre pozițiile forțelor americane din Orientul Mijlociu, dar și despre locațiile aliaților Washingtonului. Colaborarea ar fi accelerat chiar în primele zile ale conflictului, când Iranul ar fi început să primească direct imagini din satelit.

Analiștii compară acest tip de sprijin cu ajutorul oferit de SUA Ucrainei în ultimii ani. În regiunea Golfului, există indicii că informațiile primite de Iran au fost folosite în atacuri recente asupra unor sisteme radar americane. Printre ținte s-ar fi numărat instalații din Iordania, dar și obiective din Bahrain, Kuweit și Oman.

Kremlinul nu a oferit un punct de vedere oficial până în acest moment.

Imaginile satelitare pot furniza detalii esențiale despre poziționarea și deplasarea țintelor, fiind utile atât înaintea unui atac, cât și după, pentru evaluarea efectelor.

„Dacă există detalii în acele imagini pe care rușii le furnizează, să zicem, despre anumite tipuri de aeronave, situri de muniții, mijloace de apărare aeriană și mișcări navale, care au valoare informativă pentru iranieni, acest lucru i-ar ajuta cu adevărat”, a declarat Jim Lamson, cercetător invitat la King's College London și fost analist CIA specializat în armata iraniană.

Operațiune secretă: Liderul iranian, tratat la Moscova

Într-un alt episod care sugerează apropierea dintre cele două state, presa din Kuweit scrie că Mojtaba Khamenei ar fi ajuns în Rusia pentru o intervenție medicală. Acesta ar fi fost transportat cu un avion militar, în condiții de maximă discreție.

Publicația citează o sursă iraniană „de nivel înalt”, care susține că întreaga operațiune a fost organizată în secret.

Mai mult, liderul de la Kremlin ar fi intervenit personal pentru ca transferul să aibă loc, în urma unei discuții telefonice purtate pe 12 martie cu președintele iranian, Masoud Pezeșkian.

Toate aceste evoluții conturează o relație tot mai strânsă între Rusia și Iran, într-un context regional tensionat. Pentru Moscova, menținerea Teheranului ca aliat cheie în Orientul Mijlociu pare să fie o miză strategică majoră, mai ales în confruntarea indirectă cu SUA și Israelul, conform Wall Street Journal.

