Un turist și tatăl său au fost arestați în Dubai pentru că au postat un videoclip de război

În temeiul legilor sale draconice și adesea necunoscute privind securitatea cibernetică, conducătorii emiratului au reținut zeci de persoane pentru că au distribuit imagini cu atacurile Iranului, într-o încercare disperată de a păstra imaginea presupusă de lipsă de griji a orașului.

Turist reținut fără acces la avocat

În cadrul ultimei acțiuni de represiune, turistul și tatăl său sunt lăsați la „mila” securității statului, care îi reține fără acces la un avocat, la ambasadă sau la telefon, potrivit Radha Stirling, de la grupul pentru drepturile omului Detained in Dubai.

Turistul le-a spus rudelor că regretă profund faptul că a postat imaginile și și-a cerut scuze față de Emiratele Arabe Unite, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de emiterea avertismentelor.

Supraviețuitori ai unui atac cu drone, arestați după distribuirea fotografiilor

Acest incident survine după ce trei supraviețuitori străini ai unui atac cu drone asupra unei clădiri din oraș au fost arestați după ce au trimis fotografii cu explozia celor dragi.

Aceștia au făcut fotografii ale apartamentelor lor din Creek Harbour după o explozie puternică, apoi le-au trimis în mod privat membrilor familiei pentru a-i liniști cu privire la siguranța lor.

Ulterior, aceștia au fost arestați de poliție după ce ofițerii le-au cerut să le arate telefoanele.

Dna Stirling a declarat: „Trei supraviețuitori traumatizați ai unui atac cu drone din Iran au fost arestați după ce au trimis în privat o fotografie celor dragi, confirmând că sunt în viață în urma unei explozii la etajul apartamentului lor. În loc să primească sprijin pentru victime, aceștia au fost închiși de poliția din Dubai”, conform Dailymail.

Acuzații împotriva unui britanic

Săptămâna trecută, un britanic în vârstă de 60 de ani a fost unul dintre cele 21 de persoane acuzate în temeiul legislației privind criminalitatea informatică, în legătură cu videoclipuri și postări pe rețelele de socializare referitoare la recentele atacuri cu rachete.

Londonezul este acuzat de „difuzarea, publicarea, republicarea sau răspândirea de zvonuri sau de propagandă provocatoare care ar putea perturba ordinea publică”.

Bărbatul a declarat că a șters videoclipul de pe telefonul său când i s-a cerut acest lucru și că nu a avut intenția de a face nimic rău.

Grupul, format din persoane de diferite naționalități, se confruntă cu un proces accelerat pentru „publicarea de conținut înșelător pe platforme digitale”, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice. Sancțiunile pot include până la doi ani de închisoare.

Fotografiile arestaților și controlul strict al rețelelor sociale

În weekend, poliția din Emiratele Arabe Unite a publicat fotografiile a 25 de persoane arestate pentru distribuirea de „imagini de război” în țară.

Arestările fac parte dintr-o represiune brutală împotriva libertății de exprimare în emirat, oficialii din Dubai spunându-le oamenilor că „exploziile puternice” din cer sunt „sunetul siguranței noastre”, pe măsură ce sistemul de apărare aeriană al Emiratelor Arabe Unite intră în acțiune.

Guvernul din Dubai supraveghează strict rețelele sociale și a răspuns la izbucnirea războiului amenințând cu închisoarea pe oricine distribuie informații care „duc la incitarea la panică în rândul populației”.