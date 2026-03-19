Guvernul Bolojan, în ședință: Ajutoare de stat pentru fermieri și noi reguli de protecţie a consumatorilor în serviciile financiare

Update 2:

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt actualizate regulile de protecţie a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare, ţinând cont de digitalizare şi comerţul online.

Conform unui comunicat al Executivului, scopul acestei ordonanţe este să alinieze legislaţia românească la standardele Uniunii Europene şi să asigure protecţie pentru toţi consumatorii, inclusiv pentru micile afaceri.

Principalele prevederi vizează contractele de servicii financiare încheiate la distanţă şi includ:

* furnizarea de informaţii clare, accesibile şi complete despre serviciile financiare şi costurile asociate;

* obligaţia comercianţilor de a informa consumatorii cu privire la procesul decizional automatizat şi personalizarea preţurilor;

* transparenţa privind obiectivele sociale şi de mediu ale serviciilor financiare;

* respectarea dreptului de retragere fără penalităţi şi fără obligaţia de a motiva decizia;

* modernizarea cerinţelor de informare, astfel încât toate informaţiile precontractuale să fie furnizate pe un suport durabil, lizibil şi uşor de înţeles;

* stabilirea unor condiţii echitabile de concurenţă între comercianţi, oferind securitate juridică şi claritate în relaţia cu consumatorii.

Update:

Guvernul a aprobat, joi, o schemă de ajutor de stat în valoare totală de 620 milioane lei din bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2026, pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

"Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală", transmite Guvernul într-un comunicat de presă.

Astfel, se alocă suma de 620.000.000 lei din bugetul MADR pentru anul 2026.

Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 - decembrie 2025.

Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

"Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025). Subvenţia se acordă ca diferenţă între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), şi rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol. Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat", spune Executivul.

Știre inițială:

O ședință de guvern a început astăzi la ora 17:00, în cadrul căreia Guvernul Bolojan analizează o serie amplă de proiecte legislative și măsuri cu impact în domenii-cheie. Pe agenda discuțiilor se află inițiative privind cooperarea internațională în domeniul apărării, protecția consumatorilor, securitatea economică națională, precum și acte normative care vizează administrarea patrimoniului public și funcționarea instituțiilor statului.

I. PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea militară între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, reprezentat de Ministerul Apărării, semnat la Cairo, la 2 noiembrie 2025 PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi Guvernele celorlalte părţi la Iniţiativa de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei privind aranjamentele ţării gazdă pentru Secretariatul Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la 4 aprilie 2018, la Ankara şi semnat de Guvernul României la 4 iulie 2018, la Sarajevo.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor mecanisme pentru protejarea intereselor naționale în domenii strategice ale economiei naționale (PRIMA LECTURĂ) PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2024 privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanţe bugetare restante aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală asupra unor societăţi cu capital majoritar sau integral de stat (PRIMA LECTURĂ) PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (PRIMA LECTURĂ)

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (PRIMA LECTURĂ) PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galați, unitate aflată sub autoritarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca urmare a reevaluării PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Tribunalului Sibiu PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea unei părţi dintr-un bun din inventarul centralizat al bunurilor din.domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Teleorman, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil situat în oraşul Videle, judeţul Teleorman, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Teleorman în domeniul public al oraşului Videle, judeţul Teleorman PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în domeniul public al comunei Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara şi de modificare a Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr; 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil, situat în municipiul Bucureşti, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea criteriilor proprii pentru identificarea operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (PRIMA LECTURĂ)

