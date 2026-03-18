București, locul unde „idioții utili” fac parcări care te obligă la „gimnastică în mașină” - experiența lui Răzvan Dumitrescu

În București, Sectorul 2, parcările cu linie albastră, cel puțin pe strada Termopile, gestionate de Primăria Generală a Capitalei pun șoferii într-o situație neașteptată. Pentru a coborî din mașină fără să lovești stâlpii metalici amplasați pe trotuar, este nevoie de adevărată „gimnastică în mașină”.

Răzvan Dumitrescu, jurnalist și realizator de emisiuni, a publicat pe pagina sa de socializare un scurt moment cu care se confruntă bucureșteanul obișnuit în trafic. Postarea arată cum stâlpii par să fie amplasați pe trotuar fără nicio logică clară, iar șoferii trebuie să se ferească de ei atunci când ies din automobil. După ce plătești parcarea, singura soluție sigură rămâne să cobori pe partea pasagerului, după câteva manevre acrobatice.

Situația devine și mai amuzantă

Situația devine și mai amuzantă, dar și mai frustrantă în același timp. Stâlpii sunt montați exact acolo unde nu ar trebui să fie, în timp ce trotuarele din zonele interzise parcării rămân lipsite de orice obstacol.

„Este despre idioții utili!”, comentează Dumitrescu, făcând haz de situația care reflectă dificultățile generate de amenajarea parcărilor de către autoritățile locale.

Astfel, ceea ce ar trebui să fie o simplă parcare se transformă într-un mic test de dexteritate pentru șoferi, demonstrând cum uneori administrația poate complica viața cetățenilor prin neglijență.

VEZI POSTAREA AICI: