O femeie moartă în 2020 a fost amendată de Poliția Locală din Cluj-Napoca pentru o parcare neregulamentară

O femeie moartă de trei ani a fost amendată de Poliția Locală a Primăriei Cluj-Napoca, pe motivul unei parcări neregulamentare. Cazul bizar a ajuns în fața justiției, unde a apărut o nouă situație uluitoare.
Cazul a ieșit la iveală acum, după ce Judecătoria din Cluj a respins încercarea fratelui femeii decedate de a anula sancțiunea primită în 2023, deși ea a murit în 2020.
Totul a început în primăvara anului 2023, atunci când polițiștii locali au constatat că pe un trotuar din Cluj se află o mașină parcată ilegal. La prima vedere, cazul părea doar o formalitate, însă amenda, în valoare de 200 de lei, a fost emisă pe numele unui om care, potrivit certificatului de deces, a murit încă din luna iulie, anul 2020.
Practic, Poliția Locală a Primăriei Cluj-Napoca a amendat, fără să-și dea seama, o persoană moartă din iulie 2020.
Cazul a fost adusă în fața justiției de fratele femeii, care a dorit să clarifice eroare. Argumentul său a fost clar, respectiv cum să parcheze neregulamentar în anul 2023, din moment ce femeia a murit cu trei ani înainte.
Totuși, demersul fratelui femeii moarte nu a dus la anularea sancțiunii din motive de fond, ci a fost respins pe o chestiune de procedură. Judecătoria a hotărât că bărbatul nu are calitate procesuală activă, pentru că amenda nu a fost emisă pe numele său, ci pe cel al persoanei decedate.
Instanța a evidențiat că doar contravenientul sau, în anumite cazuri limitate, alte persoane prevăzute de lege pot contesta un proces-verbal de contravenție.
Prin urmare, plângerea a fost respinsă fără a se analiza efectiv absurditatea situației. Decizia instanței poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile, scrie clujenii.ro.
