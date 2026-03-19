Data actualizării: 15:47 19 Mar 2026 | Data publicării: 15:45 19 Mar 2026

Biluțele de susan negru, remediul natural pentru un păr mai sănătos
Autor: Alexandra Curtache

bilute de susan Biluțe de susan Foto: Captură video

Căderea părului nu este întotdeauna o problemă de îngrijire externă, ci una care pornește din interior. În timp ce suplimentele cu biotină domină piața, tot mai mulți adepți ai alimentației naturale redescoperă un ingredient tradițional: susanul negru.

Problemele legate de subțierea firului de păr sau căderea excesivă afectează din ce în ce mai multe persoane, iar stresul și alimentația dezechilibrată sunt printre principalele cauze.

În locul suplimentelor moderne, unele soluții vechi, folosite de generații, revin în atenție datorită eficienței lor. Un exemplu este susanul negru, un aliment considerat esențial în medicina tradițională chineză.

De ce susanul negru este considerat „aur” pentru păr

În medicina chineză, sănătatea părului este strâns legată de funcția rinichilor, considerați sursa energiei vitale a organismului. Atunci când această energie scade, părul devine fragil, tern și începe să cadă.

Susanul negru este apreciat pentru capacitatea sa de a susține această energie internă, contribuind indirect la regenerarea și întărirea firului de păr. Spre deosebire de soluțiile rapide promovate intens, acesta oferă un aport nutritiv complex: grăsimi sănătoase, minerale și antioxidanți.

Alternativa naturală la suplimentele cu biotină

În ultimii ani, biotina a devenit sinonimă cu sănătatea părului. Totuși, specialiștii atrag atenția că efectele suplimentelor pot varia, mai ales dacă problema reală este una nutrițională mai profundă.

În acest context, alimentele integrale precum susanul negru pot reprezenta o alternativă mai echilibrată, deoarece acționează asupra organismului în ansamblu, nu doar punctual.

Rețetă: bile energetice cu susan negru

O modalitate simplă de a introduce acest ingredient în alimentație este prin prepararea unor gustări energizante, ușor de făcut acasă.

Ingrediente:

  • 150 g susan negru prăjit
  • 10 curmale Medjool, fără sâmburi
  • 30 g făină de cocos
  • 1–2 lingurițe de ghimbir proaspăt ras
  • 2,5 g cafea + 30 ml apă
  • un vârf de sare de mare
  • brânză cremă (opțional, pentru umplutură)
  • semințe de susan negru pentru decor

Mod de preparare:

Ingredientele se mixează până se obține o pastă omogenă. Din compoziție se formează biluțe, care pot fi umplute cu brânză cremă, apoi se tăvălesc prin semințe de susan negru. Se păstrează la rece și se consumă ca gustare energizantă.

Un obicei vechi, readus în actualitate

Pentru multe familii, consumul de susan negru nu este o tendință nouă, ci o tradiție transmisă din generație în generație. Într-o perioadă în care soluțiile rapide sunt tot mai căutate, revenirea la alimentația simplă și nutritivă ar putea fi cheia pentru probleme aparent complicate, precum căderea părului. 

