Întrebată cum și-a început cariera de modeling, Teodora Onescu a răspuns:

„Prima dată am văzut o colegă de clasă, că ea făcea modeling, cursuri în Ploiești, și m-am dus și eu cu ea. Și prima dată am făcut un curs cam de o lună, după aceea am fost la un eveniment. Aveam 13 ani. Eram 10 fete când am început școala, iar durata era de o lună.

După aceea am fost la o prezentare unde am cunoscut o altă miss care făcea, tot așa, cursuri de modele și m-a chemat la ea. Și ea, tot așa, avea o școală de modele și de arte pentru copii, la București. Învățam să mergem mai multe stiluri de mers, pentru că este o diferență între mersul de miss, mersul de model. Sunt două chestii total diferite. Și în funcție de ținută, trebuie să pozăm și să mergem diferit. De exemplu, nu putem într-o ținută mai sport să pozăm la fel ca într-o ținută mai elegantă de seară. Trebuie să intri în personaj.”

Tipurile de mers ale modelelor

Modelele de mers în cadrul prezentărilor de modă și ședințelor foto sunt diverse și adaptate în funcție de contextul evenimentului și de stilul colecției prezentate.

1. Mersul clasic sau „Runway Walk”

- Descriere: Este cel mai comun tip de mers folosit în prezentările de modă. Modelul pășește cu un picior direct în fața celuilalt, generând o linie dreaptă.

- Caracteristici: Postura dreaptă, umeri în spate, capul sus, privirea înainte, pași lungi și ritmici. Brațele se mișcă natural în concordanță cu pașii.

- Scop: Să pună în evidență hainele și accesoriile purtate fără a atrage prea mult atenția asupra mersului în sine.

2. Mersul de editorial

- Descriere: Folosit de obicei în ședințele foto pentru reviste de modă sau editoriale, acest tip de mers este mai liber și expresiv.

- Caracteristici: Mișcări mai dramatice, posturi și expresii faciale variate. Mersul poate include schimbări de ritm, opriri bruște și poziții neconvenționale.

- Scop: Să creeze imagini captivante și să transmită o anumită stare sau poveste prin intermediul fotografiilor.

3. Mersul comercial

- Descriere: Folosit în prezentările de modă pentru branduri de masă sau în reclame.

- Caracteristici: Mers natural, mai puțin rigid și formal decât mersul clasic. Zâmbetul este adesea prezent.

- Scop: Să atragă consumatorii obișnuiți și să prezinte hainele într-un mod accesibil și plăcut.

4. Mersul Haute Couture

- Descriere: Este folosit în prezentările de modă haute couture, unde fiecare detaliu al îmbrăcămintei este extrem de important.

- Caracteristici: Mișcări mai lente și mai deliberate, accent pe eleganță și rafinament. Modelele adesea au o expresie facială solemnă și o postură regală.

- Scop: Să evidențieze luxul și măiestria pieselor de îmbrăcăminte.

5. Mersul dramatic

- Descriere: Folosit în prezentări de modă cu tematică sau în spectacole de modă.

- Caracteristici: Mișcări teatrale, gesturi mari, și uneori interacțiuni cu publicul sau alte modele.

- Scop: Să creeze o atmosferă dramatică și să pună în scenă o poveste, completând tema colecției prezentate.

6. Mersul „Street Style”

- Descriere: Inspirat de moda de stradă și cultura urbană.

- Caracteristici: Mișcări relaxate, postură nonșalantă, și adesea includerea unor accesorii cum ar fi genți sau șepci.

- Scop: Să reflecte un stil de viață urban și modern, aducând un aer de autenticitate și individualitate.

