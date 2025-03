”Trăim într-o țară în care make-up artiștii sunt considerați oameni fără educație”/ ”Trăim într-o țară în care cosmetica strică fața”. REVOLTA din industria de beauty

Laura Perian este make-up artist de 9 ani. ”Este un mod de viață, face parte din stilul de viață” spune Laura Perian. ”Face parte din viața noastră și are legătură cu orice” spune Mirela Vescan, realizatoare Mi-Th Influencer. Thea Haimovitz a precizat că ”există unele activități și unele moduri de gândire care s-au transformat în științe moderne”, dând exemplul psihologiei, care a devenit știință ”prin anii `70”. ”Alte activități sunt considerate arte. Îndrăznesc să spun cu tărie că transformarea activității de make-up într-o artă are, pe undeva, și o parte de gândire, având în vedere ce se întâmplă cu lumea fardurilor. Lucrezi câte o oră la machiaj și omul pare complet natural, deși machiat” spune Thea, precizând make-up-ul are un picior în toate, de la matematică la anatomie.

Și totuși, de ce make-up artiștii sunt considerați oameni fără educație? ”Noi încă luptăm ca machiajul să fie acceptat” afirmă Mirela Vescan, adăugând, ironic, că ”trăim într-o țară în care cosmetica strică fața, fondul de ten strică tenul”. ”Și trăim într-o țară în care make-up artiștii sunt considerați oameni fără educație” a completat Laura Perian. ”Da, am simțit”, confirmă Mirela. Laura a continuat prin a sublinia că ”în general, oamenii din sfera de beauty sunt considerați că practică meserii de mâna a doua”. ”Ca să apreciezi un lucru trebuie să-l înțelegi. Machiajul nu este înțeles” afirmă Mirela. Laura a subliniat că și aceasta este o luptă a make-up artiștilor. În ceea ce privește competențele pe care trebuie să le aibă un make-up artist, Laura Perian afirmă că implică artă, matematică și, mai nou, foarte multă tehnologie.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News