Mai știți celebrul roz verde de pe vremea mamei? A revenit în forță și face furori. Mirela Vescan: E ținut la secret, dar toată lumea știe de el

Mirela Vescan, expert make-up, a vorbit despre celebrul ruj magic verde.

„Acum câteva zile am cumpărat rujul verde care își schimbă culoarea în funcție și de PH-ul buzelor, este foarte rezistent și ușor emolient. Am fost foarte fericită, la școală l-am scos din geantă și l-am arătat elevelor. Aproape toate au spus: “este rujul lui mama”, toate au vrut să-l încerce, să-l miroasă: “ce tareee”, “Aaaaaa”, “Oooo”, “îl știu de mică, avea și bunica”, ce să vezi, toată clasa știa de el dar nimeni nu îl avea fizic. Au urmat întrebările: unde se găsește?, este nou?, cât costă?, este sănătos?, cum funcționează?…etc

După așa o zi plină de distracție la școală, am făcut o postare pe pagina mea de Facebook și acolo s-a declanșat ceva incredibil, multe comentarii și multe like&share. Cred că am atins o coardă sensibilă care se află în sufletul prietenelor mele, au scris superb, și-au amintit, s-au destăinuit, au “dat din casă”. Parcă avem rujul ăsta pe ADN dar nu am vorbit despre asta prea mult sau prea des

Acum am să spun povești adevărate despre acest ruj, exact așa cu fac la Mirela Vescan Make-up Academy:

Brand-ul pionier Tangee a scos un ruj asemănător în 1920.

1970 – acest tip de ruj a cucerit publicul feminin, se găsea la Avon ceva similar.

tot în anii ’70 a apărut la Dior ceva asemănător – rujul sensibil la lumină îi spuneau. Căutați Physicians Formula PH Matchmaker și veți găsi multe referințe

a fost pe coperta revistei de cumpărături “la bord” British Airways – se numea Frig Prince Lipstick și costa 19 euro. Eu am cumpărat.

marca de farduri Astor care câștiga mereu Oscarurile rujurilor, a avut într-o colecție de primăvară, două astfel de rujuri, se numeau “rujuri opalescente’ț

Se pare că totul se datorează unui ingredient numit Red 27. Un colorant pe care FDA îl listează ca fiind sigur pentru utilizare în medicamente și produse cosmetice (dar nu în cele care vor fi folosite aproape de ochi…), formula sa specifică îi permite să fie incoloră atunci când dizolvat într-o bază fără apă (adică un ruj ceros). Odată expusă la umiditate, devine un roz-rosu strălucitor.

La Smashbox există luciul de buze intuitiv O-Gloss, este transparent și se colorează pe buze, tot așa, diferit de la o persoană la alta, contează și ce ai mâncat înainte a a aplica rujul.

Tot la Smasgbox se poate găsi un gloss pentru obraji, culoarea se modifică tot așa, atenție însă la aplicare!!!

Reacționează din punct de vedere tehnic la pielea ta individuală, prin aceea că pielea ta are un pH mai mare decât rujul în sine și are și apă în el, dar în afară de asta, lucrurile nu sunt mult mai personalizate. Singura diferență reală constă în nuanța pielii tale. Evident, va arăta diferit pentru cineva cu pielea închisă la culoare decât pentru cineva cu tenul palid.

Toată lumea crede că acest ruj conține ceva dubios și cu toate acestea este foarte folosit, la scară largă.

Poate conține: unt de shea, unt de mango și vitamina E antioxidantă.

Nimeni nu a pățit ceva de acest ruj.

Multe persoane îl folosesc pe post de “primer’ pentru alte rujuri, pentru că este foarte rezistent

S-a vândut foarte bine în pandemie pentru că nu se transfera pe mască.

Peste tot în lume este “rujul lui mama”.

Dacă voi îl folosiți acum, fetițele voastre vor vorbi despre el tot așa: rujul lui mami.

Este ținut la secret dar toată lumea știe de el.

Este un banc simpatic, zice așa:

La piață, un cumpărător întreabă un producător:

– De ce sunt roșiile astea galbene?

– Domnu, roșiile astea sunt galbene pentru că sunt încă verzi…

Așa ceva este și cu rujul ăsta!”, a scris Mirela Vescan pe site-ul său: mirelavescan.ro/rujul-verde/.

