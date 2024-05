Filmarea în care Diddy își bate fosta iubită pe holul unui hotel a apărut online

Un videoclip difuzat de CNN a apărut în contextul acuzațiilor aduse de către Ventura fostului ei iubit și producător, într-un proces juridic de anul trecut, conform BBC. Ea nu a făcut declarații, însă avocatul ei a afirmat că acesta confirmă “comportamentul său dezgustător și agresiv”.

Un reprezentant legal al lui Sean Combs, cunoscut drept Diddy, nu a răspuns solicitării pentru comentariu până la ora scrierii articolului. Videoclipul conține compilație de unghiuri ale camerelor de supraveghere datate 5 martie 2016. Incidentul a fost filmat la Hotelul InterContinental din Century City, Los Angeles, care acum este închis.

Disturbing 2016 surveillance footage Of Diddy beating and kicking Cassie released



On March 5, 2016, surveillance footage from the InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles, documented a deeply troubling incident involving rapper and producer Sean ‘Diddy’ Combs and his… pic.twitter.com/1kRjZPewyp