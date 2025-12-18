Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic

Elena Cristian, analist DC Business, a spus că plecarea marelui profesor Mircea Coșea este o pierdere imensă. Lumea este mult mai săracă acum, iar breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp.

DC News și DC Business au pierdut un mare editorialist în persoana lui Mircea Coșea. Iar România a pierdut un mare analist

„O mare pierdere. Mircea Coșea a fost mulți ani editorialistul DC News și DC Business. Un analist excepțional cu o modestie de care doar oamenii foarte inteligenți pot da dovadă. Vorbeam des, îmi analiza intervențiile publice și, ori de câte ori scria un editorial, primeam un mesaj de tipul „Dacă vi se pare de interes...”

Mereu era de interes. Întotdeauna a pus punctul pe i, întotdeauna răspundea la telefon și ne lămurea când îl rugam. Ultimul mesaj, de acum câteva zile: „...Acum sunt bine și back in business”.

A scris un editorial excepțional despre implicațiile politicii externe în economia României. Ca de obicei, în încheierea mesajului, avea un cuvânt de laudă: „Vă doresc să fiți mulțumită cu ce faceți. Sunteți un economist chirurg. Operați extrem de precis, fără milă, dar cu respect pentru viața economiei. Sărut mâna!”

Domnule profesor Coșea, lumea este mult mai săracă acum, iar breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic. Drum lin!”, a spus Elena Cristian, analist DC Business.

Dumnezeu să-l odihnească!

Acesta este ultimul interviu pe care profesorul Mircea Coșea l-a acordat la DC News și DC Business:

