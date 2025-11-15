Mircea Coşea a analizat pachetul doi de reforme asumat de către Guvernul Bolojan şi a identificat o serie de probleme care fac ca economia României să sufere, în continuare, iar populaţia şi mediul economic să nu simtă efecte pozitive ale acestor decizii luate de către Executiv.

"Pachetul doi de reforme trebuia reorientat altfel, pentru că se vedea de la început că această politică nu dă rezutate, iar cifrele arată, în momentul de faţă, că, de fapt, e un eşec al acestei politici. Dar s-a mers în continuare pe această linie iar aici a apărut o presiune pe care România o are – şi dacă o vom avea şi în viitor vom fi o ţară pierdută – şi anume conducerea economiei de către politică.

Politica a făcut în aşa fel încât reformele care trebuiau să aibă loc să nu aibă loc. Reformele în sectorul public nu au avut loc, în sectorul societăţilor cu capital majoritar de stat nu au avut loc, pentru că politicul acolo e într-o situaţie în care trăieşte prin această lipsă de reformă, adică prin faptul că exploatează bugetul statului. Partidele importante din România care conduc astăzi ţara apar din ce în ce mai mult ca nişte formaţiuni care îşi pierd identitatea ideologică, redevin nişte grupuri de interese sau interese chiar individuale ale unor VIP-uri pentru obţinerea de avantaje materiale. Iar lucrurile acestea se văd: lupta pentru posturi în Guvern, crearea unui Executiv supradimensionat: peste 120 de secretari de stat, peste 100 de consilieri la Guvern, nu ştiu câte agenţii şi aşa mai departe care se învârt în jurul Guvernului pentru a oferi posturi.

Consiliile de Administraţie, incapacitatea acestui Guvern de a ajunge la un consens în legătură cu reforma administrativ-teritorială, faptul că nu reuşeşte să treacă peste bariera pe care magistraţii o pun la pensiile speciale, toate acestea arată că, de fapt, sunt nişte interese care nu sunt în niciun caz în direcţia aplicării unor reforme", a explicat profesorul Mircea Coşea, la emisiunea "Totul despre bani", de la DC News TV.

Coşea: suntem într-un moment extrem de periculos

"În momentul de faţă, consider că suntem într-un moment extrem de periculos, pentru că greşeala care s-a făcut şi care nu se corectează, prin această fiscalitate exagerată, că nu se continuă reformele din sistemul bugetar, România intră pe o pantă descendentă.

(...) Sunt lucruri care se pot întâmpla, problema este să nu atingi baza economiei. Baza economiei nu o calific ca fiind banii, reforma, puterea unor resurse, ci încrederea. Încrederea, într-o economie de piaţă, este esenţială, pentru că economia dezvoltă tendinţa antreprenorială ca mediul de afaceri să încerce să lucreze în aşa fel încât să îşi acopere propriile interese sub interesul general. Ori noi am ajuns în situaţia în care această încredere este aproape nulă", atrage atenţia Mircea Coşea.