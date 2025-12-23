€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Economie A început executarea silită la Roșia Montană. Anunțul ANAF
Data actualizării: 16:34 23 Dec 2025 | Data publicării: 16:34 23 Dec 2025

A început executarea silită la Roșia Montană. Anunțul ANAF
Autor: Roxana Neagu

rosia montana cariera Roșia Montană. Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu
 

ANAF anunță că a început executarea silită la Roșia Montană.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la SC Roşia Montană Gold Corporation SA în vederea recuperării unor creanţe bugetare de aproape 47 milioane de lei. 

Peste 46 de milioane de lei de la Gabriel Resources

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat acţiunile de recuperare o creanţelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited. În vederea recuperării acestor creanţe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare, constând în executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la SC Roşia Montană Gold Corporation SA", se precizează într-un comunicat al Fiscului.

Pentru menţinerea valorii acţiunilor deţinute şi pentru conservarea patrimoniului SC Roşia Montană Gold Corporation SA, ANAF precizează că, în situaţia în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunităţii şi legalităţii acestor tranzacţii.

Decizie definitivă a ÎCCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, la începutul lunii noiembrie a acestui an, ca acţiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor de peste 46 milioane lei pe care compania canadiană le datorează statului român, reprezentând cheltuielile efectuate în arbitrajul internaţional.

Potrivit judecătorilor, efectul acestei decizii este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.

Gabriel Resources cerea despăgubiri de peste 6 mld. de lei

În martie 2024, România a câştigat procesul arbitral împotriva companiei Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID). Compania canadiană cerea despăgubiri de peste 6 miliarde de dolari, dar tribunalul a decis că România nu a încălcat niciun tratat şi că vinovăţia pentru eşecul proiectului minier aurifer de la Roşia Montană nu poate fi atribuită unei singure părţi. Mai mult, Gabriel Resources a fost obligată să plătească României 10 milioane de dolari cheltuieli de judecată.

Ulterior, în iunie 2024, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a hotărât să nu prelungească valabilitatea licenţei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, în urma evaluării documentaţiilor depuse de societatea Roşia Montană Gold Corporation.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gabriel resources
anaf
executare silita
rosia montana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Procese mai rapide în România. Instanțele, scăpate de mii de dosare. Legea propusă de Robert Cazanciuc
Publicat acum 52 minute
Rusia lansează atacuri aeriene masive asupra Ucrainei, chiar înainte de Crăciun
Publicat acum 54 minute
A început executarea silită la Roșia Montană. Anunțul ANAF
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Cine a participat la Guvern la prima întrunire a Comitetului „pentru analiza și revizuirea legislației din justiție”
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Ministerul Educației a publicat noile programe de limba și literatura română pentru clasa a IX-a
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat acum 20 ore si 20 minute
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close