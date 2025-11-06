€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:56 06 Noi 2025

ÎCCJ: Acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru
Autor: Ioan-Radu Gava

actiuni gabriel resources Foto: Unsplash
 

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pus sub sechestru acțiunile companiei Gabriel Resources (Jersey) Limited.

Într-un comunicat de presă remis DC News, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) anunță verdictul final în cauza Statul Român vs. Gabriel Resources (Jersey) Limited. Astfel, în cazul în care compania nu „achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului“.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei, Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor.

Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ.

Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană.

Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului“, transmite ÎCCJ.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gabriel resources
iccj
statul roman
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Charlie Ottley a depus jurământul și a devenit cetăţean român cu acte în regulă
Publicat acum 27 minute
Concediile medicale nejustificate, în scădere. Rogobete: „Nu putem plăti vacanțele unora din banii pacienților”
Publicat acum 44 minute
ÎCCJ: Acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru
Publicat acum 49 minute
Intervenţii estetice la negru în Arad: o tânără de 24 de ani, prinsă că injecta acid ilegal
Publicat acum 1 ora si 0 minute
George Soros, anchetat în Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a înființat o comisie de investigație
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close