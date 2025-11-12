€ 5.0846
DCNews Stiri Justiție Funcţionar de la APIA, implicat într-o schemă de fraudare a fondurilor europene
Data publicării: 16:23 12 Noi 2025

Funcţionar de la APIA, implicat într-o schemă de fraudare a fondurilor europene
Autor: Doinița Manic

Un funcţionar de la APIA a fost trimis în judecată, după ce ar fi fost implicat într-o schemă de fraudare a fondurilor europene.

Parchetul European din Bucureşti (EPPO) a trimis în judecată un funcţionar al Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), acuzat că şi-ar fi folosit poziţia pentru a implica doi fermieri într-o schemă de fraudare a fondurilor europene, transmite Agerpres. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi reţinut 92% din sumele acordate prin subvenţii.

VEZI ȘI: APIA anunță plăți record pentru fermierii eligibili pentru anul de cerere 2024

În dosar mai este inculpată o altă persoană, acuzată că l-ar fi ajutat pe funcţionar să îi convingă pe fermieri să participe la fraudă.

Cum ar fi acționat funcționarul APIA

Conform comunicatului publicat de EPPO, funcţionarul, care ocupa postul de consilier superior la APIA Giurgiu, avea acces la baza de date a instituţiei. El ar fi identificat mai multe terenuri eligibile pentru subvenţii, pentru care nu fuseseră depuse cereri în anul 2022.

Alături de complicele său, funcţionarul i-ar fi convins pe doi agricultori din judeţul Giurgiu să solicite fonduri europene pe numele lor, profitând de situaţia lor financiară dificilă şi de nivelul redus de educaţie.

VEZI ȘI: Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene

Cei doi inculpaţi ar fi păstrat 92% din totalul subvenţiilor

Ancheta arată că fiecare dintre fermieri a primit doar aproximativ 980 de euro (5.000 lei), în timp ce cei doi inculpaţi ar fi păstrat restul banilor – adică 92% din totalul subvenţiilor, echivalentul a circa 24.000 de euro (122.452 lei).

Cererile de finanţare au fost depuse în numele fermierilor, iar funcţionarul s-ar fi ocupat personal de formalităţile interne pentru a se asigura că dosarele sunt aprobate fără probleme. Pentru a justifica dreptul de folosinţă asupra terenurilor, inculpaţii ar fi folosit documente falsificate, care păreau emise de o primărie şi care atestau că fermierii figurau în registrul agricol cu suprafeţe mari.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare.

Fermierii implicaţi şi-au recunoscut vinovăţia. Ce pedepse vor primi

EPPO precizează că procurorii au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu fermierii implicaţi, care „au cooperat şi şi-au recunoscut vinovăţia”. În urma înțelegerii, aceştia au acceptat o pedeapsă de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare.

EPPO
apia
functionar
fonduri europene
fraudare fonduri europene
