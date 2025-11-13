€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Justiție CJUE, decizie împotriva Liei Savonea, șefa ÎCCJ: Nu e obligatoriu ca judecătorii să fie compensați financiar pentru munca suplimentară
Data publicării: 15:34 13 Noi 2025

CJUE, decizie împotriva Liei Savonea, șefa ÎCCJ: Nu e obligatoriu ca judecătorii să fie compensați financiar pentru munca suplimentară
Autor: Ioan-Radu Gava

lia-savonea-cine-este_89047300 Foto: Agerpres
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că nu e obligatoriu ca magistrații să primească bani mai mulți pentru munca suplimentară.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi, 13 noiembrie 2025, că judecătorii nu pot primi mai mulți bani pentru munca suplimentară prestată. Ieri, Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a propus „Acordul pentru Justiție și stabilitate instituțională”, în care, la ultimul punct al revendicărilor, propunea ca din economiile făcute la buget prin neocuparea unor posturi din sistemul judiciar, să fie compensați suplimentar judecătorii care au un volum de activitate mare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că „Un judecător care îndeplineşte sarcini aferente unui post vacant în cadrul instanţei în care îşi desfăşoară activitatea, în plus faţă de cele aferente postului în care a fost numit, nu are dreptul la o compensație în mod necesar financiară”.

„Principiul independenței judecătorilor nu se opune unei reglementări naționale care, prin faptul că prevede doar acordarea de timp liber în compensare” pentru munca suplimentară depusă de un judecător, „exclude orice compensație financiară pentru munca efectuată”, a mai precizat CJUE.

CJUE, decizie împotriva Liei Savonea, șefa ÎCCJ: De unde a pornit totul?

Decizia a venit ca urmare a faptului că un judecător de la Tribunalul Galați a reclamat că, în anii 2019 și 2020, a prestat ore suplimentare și cerea să fie plătit în plus din banii necheltuiți alocați posturilor vacante.

Cererea acestuia a fost respinsă în anul 2023 de Tribunalul București ca neîntemeiată, pe motiv că două ordonanțe de guvern interziceau acordarea de compensații financiare pentru munca suplimentară. Tribunalul București a decis că munca suplimentară poate fi compensată doar prin timp liber.

Ulterior, judecătorul a atacat sentința la Curtea de Apel București, instanță care a suspendat procesul și a adresat Curții de Justiție a UE o întrebare preliminară: dacă, conform dreptului UE, principiul independenței Justiției este afectat de o reglementare națională care interzice plata orelor suplimentare prestate de un judecător cu bani și nu cu timp liber.

Astăzi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că „principiul independenței judecătorilor nu se opune unei reglementări naționale care, prin faptul că prevede doar acordarea de timp liber în compensare pentru timpul de lucru pe care un judecător îl efectuează pentru realizarea unor sarcini aferente unui post vacant în cadrul instanței în care își desfășoară activitatea în plus față de cele care îi revin conform postului pe care îl ocupă, exclude orice compensație financiară pentru munca efectuată în vederea realizării acestor sarcini suplimentare, cu condiția ca acest judecător să poată valorifica efectiv timpul liber în compensare pe care l‑a dobândit”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cjue
iccj
lia savonea
magistrati
judecatori
magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Văduva lui Mario Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări
Publicat acum 27 minute
Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Publicat acum 29 minute
Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Publicat acum 38 minute
Șoferii care vor putea conduce fără poliță RCA. Legea a fost promulgată
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita, detectată în Germania după 30 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close