Data publicării: 12:38 05 Noi 2025

Afaceristul Fănel Bogos, acuzat de DNA că a pus în piață pui cu Salmonella. Ar fi vrut să decapiteze DSV pentru asta
Autor: Tiberiu Vasile

Un afacerist din România ne vindea pui cu Salmonella, cu ajutorul autorităților Fotografie de la Sarah-Claude Lévesque St-Louis/ Pexels
 

Procurorii DNA desfășoară miercuri 23 de percheziții în mai multe județe și în București într-un dosar de corupție ce vizează trafic de influență, șantaj și dare de mită, având în centru un om de afaceri vasluian.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară miercuri un amplu set de 23 de percheziții în mai multe județe, printre care Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara și Timiș, precum și în București, într-un dosar ce vizează mai multe persoane suspectate de corupție. Ancheta se concentrează pe fapte precum trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea abuzivă a influenței sau autorității pentru a obține bani, bunuri sau alte beneficii necuvenite. În centrul investigației se află un om de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, care ar fi încercat să evite sancțiunile impuse de Direcția Sanitar-Veterinară (DSV) după ce la ferma sa de pui a fost depistată salmonella.

Fănel Bogos ar fi căutat să evite amenda aplicată de DSV Iași. În acest sens, ar fi mobilizat trei grupări

Potrivit anchetei, Fănel Bogos ar fi căutat să evite amenda aplicată de DSV Iași și pentru că nu putea recupera subvenția de la stat, a intervenit prin diverse persoane pentru înlocuirea șefului instituției. În acest scop, ar fi mobilizat trei grupări formate din rezerviști și foști cadre militare, cu conexiuni în Armată, servicii secrete (SRI și SIE) și foști procurori DNA. 

Fănel Bogos are un istoric problematic: patron al Vanbet, unul dintre cei mai mari producători de ouă din România, el a fost reținut pe 22 octombrie 2025 de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor cu intenție, fără drept”. Anterior, Bogos a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, într-un caz legat de eliminarea unui competitor de pe piață, potrivit Gândul.

Efectele puiului cu Salmonella pentru organism

Carnea de pasăre și produsele avicole reprezintă surse majore de infecții cu Salmonella. Studiile arată că un consum de carne sau ouă contaminate reprezintă o cale principală de transmitere. Majoritatea persoanelor infectate dezvoltă simptome gastrointestinale în interval de 6 până la 72 de ore după expunere: diaree, dureri abdominale, febră, greață, vomă şi, în unele cazuri, sânge în scaun. Infecția poate evolua spre forme severe, în special la copii mici, vârstnici sau persoane imunocompromise, putând apărea sepsă sau alte complicații sistemice. Contaminarea cu Salmonella în sectorul păsărilor de curte este o preocupare majoră de sănătate publică. Estimările indică faptul că între 20 % şi 30 % din cazurile de salmoneloză alimentară ar putea fi legate de carne de pui și produse avicole, conform Science Direct. Pentru reducerea riscului de infecţie, sunt esenţiale măsuri precum gătirea completă a cărnii de pasăre (temperatură internă de minimum 75 °C), igiena strictă în manipularea produselor crude precum spălarea cărnii înainte de gătire, conform Pub Med Central.

