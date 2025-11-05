DNA, 23 de percheziții în București și 7 județe - surse

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, arată surse judiciare, pentru Agerpres.

Dosarul ar viza săvârşirea de către zece persoane a infracţiunii de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Sursele menţionate au precizat că audierile se vor desfăşura la Serviciul Teritorial din Iaşi al DNA.

Revenim cu informații oficiale.