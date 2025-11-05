€ 5.0865
Data publicării: 09:06 05 Noi 2025

DNA, 23 de percheziții în București și 7 județe - surse
Autor: Roxana Neagu

perchezitii dna Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

DNA face peste 20 de percheziții în această dimineață, în șapte județe și-n București, arată surse din anchetă.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, arată surse judiciare, pentru Agerpres. 

Dosarul ar viza săvârşirea de către zece persoane a infracţiunii de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

Sursele menţionate au precizat că audierile se vor desfăşura la Serviciul Teritorial din Iaşi al DNA.

Revenim cu informații oficiale. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

